Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 16:40

Мурашко забил тревогу, проанализировав данные по диспансеризации в России

Мурашко: у 70% прошедших диспансеризацию могут возникнуть хронические болезни

Михаил Мурашко Михаил Мурашко Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Порядка 76,6 млн россиян прошли диспансеризацию за 10 месяцев 2025 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе открытия новых медобъектов. По его словам, которые приводиТ ТАСС, у 70% из них выявлен как минимум один фактор риска развития хронических неинфекционных заболеваний.

В этом году 76,6 млн человек за 10 месяцев уже прошли медицинские осмотры профилактические <...> А вот что тревожит нас, что 70% прошедших обследований имеют хотя бы один фактор риска хронических неинфекционных заболеваний, — сказал он.

Как пояснил Мурашко, речь идет о курении, низкой физической активности и плохом питании. По его словам, все эти факторы в долгосрочной перспективе могут привести к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Мурашко также заявил, что в России около 480 тыс. школьников страдают ожирением. Он добавил, что это очень большая цифра и Центр эндокринологии активно включился в борьбу с этой проблемой.

Ранее в России зафиксировали серьезный рост заболеваемости аутизмом среди детей. Число диагностированных случаев за последние шесть лет увеличилось примерно на 140%. Тенденция усилилась с 2022 по 2024 год, когда показатель вырос с 44 до 76 тыс. случаев.

Михаил Мурашко
Минздрав
заболевания
диспансеризация
Россия
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Такого ада не встречал»: Плющенко не сдержался после избиения ученицы
Как компании пересматривают стратегии хранения топлива
В «Альтернативе для Германии» раскрыли, как справятся с мигрантами
Шоу «Аватар», внебрачные дети, молодая возлюбленная: как живет Кай Метов
Матерей и одиноких отцов освободили от наказания в виде обязательных работ
Россиянка пожаловалась Путину на детскую площадку прямо у дороги
Путин поздравил красноярцев с открытием филиала НЦ «Россия»
В небе над Подмосковьем заметили «ледяные кристаллы»
В Норвегии обнаружили захоронение эпохи викингов
Собчак призналась в свидании с «молодым и симпатичным» хоккеистом
Бизнесмена осудили за хищение миллионов рублей у Минобороны и отпустили
Камбоджа обвинила Таиланд в применении токсичного газа
Разработчики MAX добавили в сервис важную функцию
В Москве пройдет зимняя фольклорная выставка, посвященная питомцам
Школы Петербурга усилят контроль после нападения девятиклассника на учителя
Врач назвал самые распространенные болезни после Нового года
Модель из Сибири похитили в Мьянме и отправили в центр по продаже органов
В Шереметьево задержали иностранца с китайскими монетами на 700 тыс. рублей
Делавшему из тел девочек кукол маньяку продлили лечение
Чуть не повторили судьбу Усольцевых: как в тайге спасли 13 туристов
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.