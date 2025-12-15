Мурашко забил тревогу, проанализировав данные по диспансеризации в России Мурашко: у 70% прошедших диспансеризацию могут возникнуть хронические болезни

Порядка 76,6 млн россиян прошли диспансеризацию за 10 месяцев 2025 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе открытия новых медобъектов. По его словам, которые приводиТ ТАСС, у 70% из них выявлен как минимум один фактор риска развития хронических неинфекционных заболеваний.

В этом году 76,6 млн человек за 10 месяцев уже прошли медицинские осмотры профилактические <...> А вот что тревожит нас, что 70% прошедших обследований имеют хотя бы один фактор риска хронических неинфекционных заболеваний, — сказал он.

Как пояснил Мурашко, речь идет о курении, низкой физической активности и плохом питании. По его словам, все эти факторы в долгосрочной перспективе могут привести к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Мурашко также заявил, что в России около 480 тыс. школьников страдают ожирением. Он добавил, что это очень большая цифра и Центр эндокринологии активно включился в борьбу с этой проблемой.

Ранее в России зафиксировали серьезный рост заболеваемости аутизмом среди детей. Число диагностированных случаев за последние шесть лет увеличилось примерно на 140%. Тенденция усилилась с 2022 по 2024 год, когда показатель вырос с 44 до 76 тыс. случаев.