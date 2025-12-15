В Минздраве рассказали, сколько школьников страдают от ожирения в России

В России около 480 тыс. школьников страдают от ожирения, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он добавил, что это очень большая цифра и Центр эндокринологии активно включился в борьбу с этой проблемой, передает РИА Новости.

Сейчас мы видим, что достаточно количество большое, по данным 2024 года, 480 тысяч школьников страдает ожирением, — сказал Мурашко.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован серьезный рост заболеваемости аутизмом среди детей. Число диагностированных случаев за последние шесть лет увеличилось примерно на 140%. Тенденция усилилась с 2022 по 2024 год, когда показатель вырос с 44 до 76 тыс. случаев.

До этого ученые выяснили, что количество случаев развития гипертонии среди детей стремительно растет по всему миру. По их мнению, такая тенденция обусловлена ухудшением образа жизни, а также ростом числа случаев ожирения среди несовершеннолетних.

Также педиатр Андрей Продеус заявил, что рождение детей с помощью кесарева сечения повышает риск развития ожирения у них в будущем. Он отметил, что сейчас такую операцию проводят порядка в 35–40% случаев, а раньше — в 14–17%.