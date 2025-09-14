Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 03:05

Назван регион России с наибольшим числом онкозаболеваний

В Карелии зафиксировано максимальное число онкозаболеваний по России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карелия в 2024 году стала регионом с наибольшим числом новых случаев онкологических заболеваний, передает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства здравоохранения России. Цифра составляет 684 случая на каждые 100 тысяч местного населения.

Следом в антирейтинге расположились Архангельская (655,8) и Брянская (641,7) области. Наименьшие же показатели зафиксированы на Северном Кавказе. На последнем месте в списке находится Чечня (167,7).

Ранее сообщалось, что переработанные виды мяса, как колбасы, сосиски, ветчина, могут вызывать рак, а также способствуют ожирению и развитию диабета второго типа. Как заявил токсиколог Михаил Кутушов, в таких продуктах много соли, нитритов и консервантов. Он отметил, что переработанные виды мяса повышают нагрузку на работу сердца, печени, почек и кишечника.

До этого кардиолог Юрий Конев рассказывал, что достоверно определить приближение инфаркта может только врач. По его словам, заболевание стало «молодеть» из-за неправильного питания и малоподвижного образа жизни. В зоне риска люди, не достигшие 40 лет. По его словам, снизить смертность помогает диспансеризация.

