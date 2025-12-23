Новый год-2026
23 декабря 2025 в 19:58

В Карелии пенсионерка поплатилась рублем за скандал с гимном России

В Калерии пенсионерку оштрафовали за отказ встать во время гимна России

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Мировой судья участка № 1 Медвежьегорского района оштрафовал пенсионерку из Карелии за отказ встать во время исполнения гимна России, сообщает «Газета.Ru». Женщине предстоит выплатить 2 тыс. рублей.

По информации издания, суд квалифицировал ее действия как нарушение порядка официального использования госсимволов. Ответчик не признала вину. Свой поступок пенсионерка объяснила проблемами со здоровьем. Женщина заявила, что не могла стоять из-за перенесенных операций.

Ранее председатель движения «Россия Православная» и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что публичные надругательства над религиозными святынями необходимо приравнять к экстремистской деятельности для защиты духовного суверенитета страны. Так он прокомментировал сообщения, что ресторан в Оренбурге изобразил хинкали вместо куполов храма Василия Блаженного.

Также депутат Госдумы Михаил Матвеев направил обращение в Генпрокуратуру из-за туалетной бумаги с изображением Спасской башни Кремля и храма Василия Блаженного, продающейся на маркетплейсах. Парламентарий назвал это дискредитацией символов государственной власти.

