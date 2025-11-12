Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 16:16

В Госдуме возмутились из-за туалетной бумаги, продающейся на маркетплейсах

Депутат Матвеев пожаловался в Генпрокуратуру на бумагу с изображением Кремля

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутат Госдумы Михаил Матвеев направил обращение в Генпрокуратуру из-за туалетной бумаги с изображением Спасской башни Кремля и храма Василия Блаженного, продающейся на маркетплейсах. Парламентарий в своем Telegram-канале назвал это дискредитацией символов государственной власти.

Матвеев также призвал подписчиков жаловаться на производителя за возможное оскорбление чувств верующих. Обращение было направлено на имя генерального прокурора Александра Гуцана для проведения проверки и принятия процессуального решения.

В заявлении говорится, что компания выпускает туалетную бумагу, которая продается через онлайн-магазины и широко реализуется в России и за рубежом, и на которой кощунственно изображена православная святыня.

Ранее Госдума одобрила закон, которым вводится запрет на изображение религиозных объектов без соответствующих символов, если таковые имеются. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что ситуация со стиранием крестов на изображениях стала системной и получила народное название «крестопад».

символы
Россия
Генпрокуратура
Госдума
депутаты
