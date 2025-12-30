Новый год — 2026
Бабушкин секрет: творожная запеканка с манкой без муки

Быстрая творожная запеканка на завтрак Быстрая творожная запеканка на завтрак Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Идеальный завтрак, хороший перекус и просто универсальное блюдо. И без муки можно приготовить отличную запеканку. Как? Читайте далее!

Возьмите 500 г творога (лучше 5–9% жирности). Протрите его через сито или пробейте блендером до абсолютно гладкого, пастообразного состояния. Это критически важно для нежной текстуры.

Добавьте к творогу 3 ст. л. манной крупы, 3 ст. л. сахара (можно заменить на подсластитель) и 1 пакетик ванильного сахара (или ванилин). Добавьте 1/2 ч. л. разрыхлителя.

Разделите 2 куриных яйца на белки и желтки. Желтки сразу добавьте к творожной массе.

Хорошенько перемешайте творожную массу с манкой, сахаром и желтками. Оставьте массу набухать при комнатной температуре минимум на 30–40 минут. За это время манка впитает влагу и набухнет.

В отдельной чистой миске взбейте белки (2 шт.) со щепоткой соли до крепких, устойчивых пиков.

Аккуратно, в два приема, введите взбитые белки в творожную массу, перемешивая лопаткой снизу вверх, чтобы сохранить воздушность.

Переложите творожную массу в форму для запекания (диаметром около 20–22 см), смазанную маслом и присыпанную манкой.

Выпекайте запеканку в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 40–50 минут, до золотистой корочки.

Готовую запеканку не вынимайте сразу! Выключите духовку и дайте ей постоять внутри с приоткрытой дверцей еще 15–20 минут. Это предотвратит оседание.

Подавайте запеканку теплой или охлажденной со сметаной, джемом или свежими ягодами.

  • Совет: для аромата и сочности добавьте в творожную массу 50 граммов изюма или кураги, предварительно замочив их в кипятке.

Смотрите рецепт крабового салата без риса: вкусный, нежный и очень быстрый!

Анастасия Фомина
А. Фомина
