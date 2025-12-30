Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 06:20

Сомнолог развеяла один из главных мифов о выходных

Сомнолог Лебедева: более длительный сон на выходных не спасет от усталости

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Более длительный сон на выходных не спасет от усталости, заявила NEWS.ru сомнолог Дарья Лебедева. Она объяснила, что резкий сдвиг режима даже на несколько часов негативно влияет на выработку гормонов сна.

Попытка наверстать упущенный сон в выходные сбивает циркадные ритмы, создавая социальный джетлаг — сбой внутренних биологических часов организма. Резкий сдвиг графика даже на два или три часа нарушает выработку мелатонина. Гораздо эффективнее ложиться и вставать в одно время с отклонением не более часа ежедневно, — пояснила Лебедева.

Ранее член Ассоциации сомнологов, врач отделения медицины сна Алена Гаврилова заявила, что при дефиците сна будет полезно отдохнуть в обеденный перерыв. По ее словам, тем, кто страдает бессонницей, дневной сон, наоборот, противопоказан.

Врач общей практики Елена Павлова ранее заявила, что недостаток сна значительно увеличивает вероятность преждевременной смерти. По ее словам, при систематическом недосыпе также возрастает риск развития инфекционных и неврологических заболеваний.

здоровье
советы
россияне
сомнологи
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как оформить налоговый вычет за лечение — советы для экономных и бережливых
Россияне столкнулись с блокировками после одного вида переводов
Россиянам дали возможность проставлять новые отметки в паспорте
«Зеленского больше нет»: на Западе сделали внезапное заявление об Украине
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 30 декабря
Украина содрогнулась от мощных ночных взрывов
Трамп адресовал властям Ирана новую угрозу
Россиянам напомнили, куда обращаться в случае ЧП в Новый год
Стало известно, где россияне смогут увидеть северное сияние 31 декабря
ВС РФ в Степногорске применяли против ВСУ «смертельные» рюкзаки
Россиянам рассказали о работе интернета в праздники
«Самолет-призрак» с россиянами застрял в турецком городе
Православным россиянам рассказали, что нужно успеть сделать до Рождества
Спецслужбу США заподозрили в ударе дроном по Венесуэле
ВСУ бежали из Димитрова, бросая снаряжение: успехи ВС РФ к утру 30 декабря
Врач рассказал, как новогодние празднования могут ударить по здоровью
Сомнолог развеяла один из главных мифов о выходных
Институт Пушкина перечислил самые популярные слова 2025 года
В МЧС назвали предварительную причину смертоносного пожара на Камчатке
Бабушкин секрет: творожная запеканка с манкой без муки
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.