Сомнолог развеяла один из главных мифов о выходных Сомнолог Лебедева: более длительный сон на выходных не спасет от усталости

Более длительный сон на выходных не спасет от усталости, заявила NEWS.ru сомнолог Дарья Лебедева. Она объяснила, что резкий сдвиг режима даже на несколько часов негативно влияет на выработку гормонов сна.

Попытка наверстать упущенный сон в выходные сбивает циркадные ритмы, создавая социальный джетлаг — сбой внутренних биологических часов организма. Резкий сдвиг графика даже на два или три часа нарушает выработку мелатонина. Гораздо эффективнее ложиться и вставать в одно время с отклонением не более часа ежедневно, — пояснила Лебедева.

Ранее член Ассоциации сомнологов, врач отделения медицины сна Алена Гаврилова заявила, что при дефиците сна будет полезно отдохнуть в обеденный перерыв. По ее словам, тем, кто страдает бессонницей, дневной сон, наоборот, противопоказан.

Врач общей практики Елена Павлова ранее заявила, что недостаток сна значительно увеличивает вероятность преждевременной смерти. По ее словам, при систематическом недосыпе также возрастает риск развития инфекционных и неврологических заболеваний.