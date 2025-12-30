Врач рассказал, как новогодние празднования могут ударить по здоровью Врач Прокофьев предупредил о пике вирусных инфекций после новогодних праздников

После завершения январских праздников в России ожидается основной всплеск заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом, заявил NEWS.ru врач общей практики Денис Прокофьев. По его словам, этому будет способствовать активное общение людей в тесных коллективах во время новогодних каникул.

Зимний период крайне характерен для распространения респираторных вирусных инфекций, особенно когда есть перепады температур. Мы ожидаем всплеск ОРВИ, в том числе патогенных вирусов гриппа А и B, птичьего гриппа, коронавируса. Это связано в первую очередь с тем, что люди будут находиться внутри тесных контактных групп, и, безусловно, это приведет к массовому распространению респираторных вирусных инфекций, — пояснил Прокофьев.

Он добавил, что в последнее время медики фиксировали рост случаев так называемого гонконгского гриппа, относящегося к патогенным типам. По словам врача, важно соблюдать масочный режим, а также своевременно обращаться за помощью к специалистам, не занимаясь самолечением.

Последний месяц мы фиксировали рост гонконгского гриппа. Он патогенный, соответственно, все остальные формы также будут проявляться достаточно активно. Пик заболеваемости придется как раз на дни после январских праздников. Сезон отличается тем, что все инфекции идут вирусно-бактериальные, то есть изначально вирус проникает внутрь организма, ослабляет иммунитет и присоединяется бактериальный фон. Очень важно соблюдать масочный режим, вовремя обращаться к врачу, проводить диагностику и не заниматься самолечением, — резюмировал Прокофьев.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на данный момент Россия готова к потенциальным эпидемиологическим угрозам. По словам эксперта, страна выдержит эпидемии страшнее COVID-19. При этом, уточнила Попова, ведомство сделает все возможное, чтобы обойтись без ограничений и значимых рисков для жизни и здоровья россиян.