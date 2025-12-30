Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 06:30

Врач рассказал, как новогодние празднования могут ударить по здоровью

Врач Прокофьев предупредил о пике вирусных инфекций после новогодних праздников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

После завершения январских праздников в России ожидается основной всплеск заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом, заявил NEWS.ru врач общей практики Денис Прокофьев. По его словам, этому будет способствовать активное общение людей в тесных коллективах во время новогодних каникул.

Зимний период крайне характерен для распространения респираторных вирусных инфекций, особенно когда есть перепады температур. Мы ожидаем всплеск ОРВИ, в том числе патогенных вирусов гриппа А и B, птичьего гриппа, коронавируса. Это связано в первую очередь с тем, что люди будут находиться внутри тесных контактных групп, и, безусловно, это приведет к массовому распространению респираторных вирусных инфекций, — пояснил Прокофьев.

Он добавил, что в последнее время медики фиксировали рост случаев так называемого гонконгского гриппа, относящегося к патогенным типам. По словам врача, важно соблюдать масочный режим, а также своевременно обращаться за помощью к специалистам, не занимаясь самолечением.

Последний месяц мы фиксировали рост гонконгского гриппа. Он патогенный, соответственно, все остальные формы также будут проявляться достаточно активно. Пик заболеваемости придется как раз на дни после январских праздников. Сезон отличается тем, что все инфекции идут вирусно-бактериальные, то есть изначально вирус проникает внутрь организма, ослабляет иммунитет и присоединяется бактериальный фон. Очень важно соблюдать масочный режим, вовремя обращаться к врачу, проводить диагностику и не заниматься самолечением, — резюмировал Прокофьев.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на данный момент Россия готова к потенциальным эпидемиологическим угрозам. По словам эксперта, страна выдержит эпидемии страшнее COVID-19. При этом, уточнила Попова, ведомство сделает все возможное, чтобы обойтись без ограничений и значимых рисков для жизни и здоровья россиян.

Россия
врачи
советы
здоровье
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как оформить налоговый вычет за лечение — советы для экономных и бережливых
Россияне столкнулись с блокировками после одного вида переводов
Россиянам дали возможность проставлять новые отметки в паспорте
«Зеленского больше нет»: на Западе сделали внезапное заявление об Украине
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 30 декабря
Украина содрогнулась от мощных ночных взрывов
Трамп адресовал властям Ирана новую угрозу
Россиянам напомнили, куда обращаться в случае ЧП в Новый год
Стало известно, где россияне смогут увидеть северное сияние 31 декабря
ВС РФ в Степногорске применяли против ВСУ «смертельные» рюкзаки
Россиянам рассказали о работе интернета в праздники
«Самолет-призрак» с россиянами застрял в турецком городе
Православным россиянам рассказали, что нужно успеть сделать до Рождества
Спецслужбу США заподозрили в ударе дроном по Венесуэле
ВСУ бежали из Димитрова, бросая снаряжение: успехи ВС РФ к утру 30 декабря
Врач рассказал, как новогодние празднования могут ударить по здоровью
Сомнолог развеяла один из главных мифов о выходных
Институт Пушкина перечислил самые популярные слова 2025 года
В МЧС назвали предварительную причину смертоносного пожара на Камчатке
Бабушкин секрет: творожная запеканка с манкой без муки
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.