Россиянам рассказали о работе интернета в праздники Депутат Свинцов: на Новый год проблем с домашним интернетом в России не будет

Пользователям широкополосного доступа и Wi-Fi по всей России не стоит опасаться сбоев в работе Сети в период новогодних праздников, заявил ТАСС депутат Андрей Свинцов (ЛДПР), занимающий пост заместителя председателя профильного комитета Госдумы. Парламентарий выразил уверенность, что нагрузка на каналы связи будет обработана без ограничений для абонентов.

Он подчеркнул, что существующая инфраструктура связи прошла многократную проверку и готова к повышенному трафику. По словам депутата, все желающие смогут без проблем отправить цифровые поздравления или пообщаться с близкими по видеосвязи.

Что касается домашнего интернета широкополосного, Wi-Fi, то здесь, я уверен, никаких ограничений не будет. Этого как раз совершенно не требуется, — сказал Свинцов.

Ранее сообщалось, что временные ограничения мобильной связи в регионах помогают защитить страну от атак дронов. Как заявил Андрей Свинцов, ВСУ регулярно пытаются совершать налеты с помощью БПЛА на российские территории, используя для управления дронами мобильный интернет.