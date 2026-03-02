Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 15:48

Иран свыше 48 часов отключен от Всемирной паутины

Интернет в Иране практически полностью не работает уже более 48 часов

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Доступ в интернет в Иране практически полностью отключен, сообщила в соцсети X международная служба мониторинга NetBlocks. По ее данным в стране нет доступа к Сети уже 48 часов.

В Иране интернет отключение длится уже более 48 часов, — сказано в сообщении.

Военная операция против Ирана, начатая США и Израилем 28 февраля, привела к гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Удары наносились по объектам на иранской территории, включая Тегеран. Иран отвечает атаками по израильским и американским военным целям в регионе. В стране объявлен 40-дневный траур. На этом фоне сообщила, что уже более двух суток.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не информировали Китай о начале боевых действий в Иране. КНР глубоко обеспокоена распространением конфликта на другие государства региона и настаивает на немедленном прекращении военных операций.

Также Министерство иностранных дел России опубликовало заявление о недопустимости ударов по гражданским объектам как на территории Ирана, так и в других арабских странах. Москва призывает исключить любые подобные атаки. По мнению российских дипломатов, Вашингтон и Тель-Авив стремятся к смене власти в Тегеране, используя для этого различные методы, включая убийства руководства страны.

интернет
Иран
сбои
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна на тему Ирана
Хегсет раскрыл, когда США перестанут бомбить Иран
«Он упрекал»: адвокат раскрыла последнюю переписку Тиммы и Седоковой
Житель Ленобласти до смерти избил жену рукояткой швабры
В Госдуме призвали наказать американских спортсменов из-за обстрела Ирана
Стало известно о смерти супруги иранского верховного лидера
Плющенко раскрыл, как стал тренером на самом деле
Минобороны показало кадры освобождения Дробышево
Экс-посол России опроверг слухи о массовых протестах в Иране
Евровидение, песня для Пугачевой, муж: как живет певица Юлия Самойлова
Девочка чуть не стала обедом для льва в китайском зоопарке
Застрявшим в Дубае россиянам пообещали помочь с жильем
Российские военные освободили село под Харьковом
Первый за два дня рейс вылетел из Омана в Москву
«Не верю в смерть»: российский певец отказался признавать кончину матери
В ФНПР разъяснили порядок действий при задержке рейса и неявке на работу
Шеф Пентагона оценил «Эпическую ярость» США против Ирана
Подросток переводит деньги аферистам, пока его матери поступают угрозы
Оверчук поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана
«Шок и безобразие»: массовые ошибки судей в РПЛ, что с ними не так
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.