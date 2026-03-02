Иран свыше 48 часов отключен от Всемирной паутины Интернет в Иране практически полностью не работает уже более 48 часов

Доступ в интернет в Иране практически полностью отключен, сообщила в соцсети X международная служба мониторинга NetBlocks. По ее данным в стране нет доступа к Сети уже 48 часов.

В Иране интернет отключение длится уже более 48 часов, — сказано в сообщении.

Военная операция против Ирана, начатая США и Израилем 28 февраля, привела к гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Удары наносились по объектам на иранской территории, включая Тегеран. Иран отвечает атаками по израильским и американским военным целям в регионе. В стране объявлен 40-дневный траур. На этом фоне сообщила, что уже более двух суток.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не информировали Китай о начале боевых действий в Иране. КНР глубоко обеспокоена распространением конфликта на другие государства региона и настаивает на немедленном прекращении военных операций.

Также Министерство иностранных дел России опубликовало заявление о недопустимости ударов по гражданским объектам как на территории Ирана, так и в других арабских странах. Москва призывает исключить любые подобные атаки. По мнению российских дипломатов, Вашингтон и Тель-Авив стремятся к смене власти в Тегеране, используя для этого различные методы, включая убийства руководства страны.