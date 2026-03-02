Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 17:10

«Легкой прогулкой не будет»: раскрыто, чем грозит наступление США на Иран

Военэксперт Марочко: наземная операция США в Иране обернется большими потерями

Место попадания баллистической ракеты, выпущенной из Ирана, в Тель-Авиве, Израиль Место попадания баллистической ракеты, выпущенной из Ирана, в Тель-Авиве, Израиль Фото: Gideon Markowicz/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Проведение наземной военной операции США против Ирана приведет к значительным человеческим жертвам, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, Вашингтон и Тель-Авив могут столкнуться с противодействием со стороны государств, дружественных Тегерану.

Безусловно, Соединенные Штаты в коалиции с Израилем и другими дружественными странами намного превосходят силы небольшого Ирана. Но здесь не стоит забывать и про партнеров Тегерана, а также прокси-силы, которые есть на Ближнем Востоке. Так что, если начнется наземная операция, то легкой прогулкой для США и Израиля это точно не будет. Более того, это чревато очень большими потерями среди противоборствующих сторон. И, естественно, эта кровавая бойня будет намного сильнее, нежели последние войны, которые развязывали Штаты в отношении многих стран, — высказался Марочко.

Он подчеркнул, что Иран обладает весьма боеспособной армией. Кроме того, по словам эксперта, иранские военные провели значительную подготовку и располагают современными средствами поражения. Марочко пояснил, что Тегеран закупил ряд вооружений у России и Китая, которые уже доказали свою эффективность в зоне спецоперации.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что США могут начать наземную военную операцию в Иране. По его словам, об этом говорит сосредоточение американских войск у границ страны.

Иран
США
Израиль
Ближний Восток
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США опробовали на Иране «убийцу» российских С-400
В Госдуме рассказали о планах ликвидировать спецсчета на капремонт
Раскрыто, как конфликт вокруг Ирана скажется на энергобезопасности России
Пенсионерам нашли способ упростить получение льгот на капремон
Игрок в американский футбол насмерть разбился в ДТП в 23 года
В Севастополе прогремит серия взрывов
Прячется и переводит деньги мошенникам: сын бизнес-вумен исчез в Петербурге
Британские базы на Кипре могут сменить статус
Беспилотники ВСУ ударили по «советской памяти»
В Госдуме раскрыли причину массовых аварий на теплосетях зимой
Число пострадавших в операции на Ближнем Востоке военных США увеличилось
Испания запретила США использовать свои военные базы для атак на Иран
Макрон назвал страны, которые поддержат продвинутую ядерную стратегию
Адвокат рассказал можно ли вернуть деньги за тур в «горячую точку»
Авиакомпании отменили 216 рейсов между Россией и странами Ближнего Востока
«Ты отдашь все сама»: «парень из книжек» превратил жизнь девушки в ад
Дом Пугачевой на Кипре оказался в эпицентре иранской атаки
Востоковед фразой Петра I призвал учиться на ошибках США и Израиля
В Германии обратились к Мерцу с требованием по Ирану
Макрон приказал увеличить ядерный арсенал Франции и решил скрыть его размер
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.