«Легкой прогулкой не будет»: раскрыто, чем грозит наступление США на Иран

Проведение наземной военной операции США против Ирана приведет к значительным человеческим жертвам, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, Вашингтон и Тель-Авив могут столкнуться с противодействием со стороны государств, дружественных Тегерану.

Безусловно, Соединенные Штаты в коалиции с Израилем и другими дружественными странами намного превосходят силы небольшого Ирана. Но здесь не стоит забывать и про партнеров Тегерана, а также прокси-силы, которые есть на Ближнем Востоке. Так что, если начнется наземная операция, то легкой прогулкой для США и Израиля это точно не будет. Более того, это чревато очень большими потерями среди противоборствующих сторон. И, естественно, эта кровавая бойня будет намного сильнее, нежели последние войны, которые развязывали Штаты в отношении многих стран, — высказался Марочко.

Он подчеркнул, что Иран обладает весьма боеспособной армией. Кроме того, по словам эксперта, иранские военные провели значительную подготовку и располагают современными средствами поражения. Марочко пояснил, что Тегеран закупил ряд вооружений у России и Китая, которые уже доказали свою эффективность в зоне спецоперации.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что США могут начать наземную военную операцию в Иране. По его словам, об этом говорит сосредоточение американских войск у границ страны.