Иран ответил на угрозы Трампа обещанием удара «за рамками воображения» Иран пригрозил жестким ответом на возможную агрессию США и Израиля

Агрессивные действия в адрес Ирана встретят немедленный и жесткий ответ, предупредил в соцсети Х советник верховного лидера страны Али Шамхани. Это заявление стало прямой реакцией на риторику американского лидера Дональда Трампа, который ранее допустил возможность ударов по иранским объектам в случае продолжения ядерных разработок.

Шамхани подчеркнул, что обороноспособность и ракетная программа Ирана являются суверенным делом страны и не подлежат внешним ограничениям.

Любая агрессия встретит немедленный жесткий ответ, выходящий за рамки воображения ее организаторов, — добавил Шамхани.

Напряженность в регионе усилилась после публикаций в СМИ о намерениях Биньямина Нетаньяху убедить Белый дом поддержать атаку на военную инфраструктуру Ирана. По данным The Washington Post, израильский премьер на встрече с Трампом планирует призвать США к прямому военному вмешательству.

Трамп в свою очередь заявил о готовности к решительным действиям, если подтвердятся попытки Ирана создать ядерное оружие. Он отметил, что информация о нарушениях пока не подтверждена, но в случае ее обоснованности ответные меры могут превзойти по масштабу все предыдущие санкции.