29 декабря 2025 в 17:46

Израиль захотел снова ударить по Ирану

WP: Нетаньяху попытается убедить Трампа разрешить удары по Ирану

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом попытается добиться разрешения на удары по ракетным объектам Ирана, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. По данным издания, Нетаньяху продолжает рассматривать Иран как региональную угрозу для интересов Израиля.

Премьер намерен добиться от США либо разрешения на удары со стороны израильской армии, либо прямого участия американских вооруженных сил. Кроме того, Нетаньяху попытается убедить Трампа занять более жесткую позицию по сектору Газа и получить гарантии разоружения подразделений радикального палестинского движения ХАМАС до вывода израильских войск с территорий анклава, которые предусмотрены вторым этапом мирного плана Трампа.

Как отмечает WP, достижение этих целей вряд ли возможно, поскольку американский лидер сейчас стремится избежать эскалации конфликта на Ближнем Востоке и продолжить реализацию собственной миротворческой повестки.

Ранее сообщалось, что Израиль передал администрации президента США Дональда Трампа серьезные опасения относительно учений иранских военных. Тель-Авив рассматривает ракетные маневры Корпуса стражей Исламской революции как возможную подготовку к удару. Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир в субботу провел телефонный разговор с главой Центрального командования США генералом Брэдом Купером. В ходе беседы Замир выразил озабоченность в связи с ракетными учениями КСИР, начатыми несколькими днями ранее.

