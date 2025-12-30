Москвичам рассказали, какой высоты достигнет снежный покров к Новому году

Высота снежного покрова в Москве к Новому году достигнет около 20 см, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что сейчас на главной метеостанции столицы на ВДНХ этот показатель составляет 15 см.

К Новому году в Москве высота снега будет около 20 см, — сказал Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра заявил, что москвичей в новогоднюю ночь ждет по-настоящему морозная погода. По его словам, температура воздуха опустится до −14–19 градусов. Такой температурный режим будет значительно ниже климатической нормы для конца декабря.

До этого синоптик Михаил Семенов заявил, что январь 2026 года в Московском регионе в целом будет соответствовать климатической норме. Он рассказал, что температура воздуха в среднем будет держаться около −7 градусов днем и −10 ночью. Семенов добавил, что в Подмосковье будет держаться похожая погода.

Тем временем в Санкт-Петербурге на Новый год ожидаются снегопады и морозы. Как сообщил главный синоптик города Александр Колесов, на праздничные каникулы также прогнозируется зимняя погода.