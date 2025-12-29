Гидрометцентр дал итоговый прогноз погоды в новогоднюю ночь в Москве Вильфанд: температура в Москве в новогоднюю ночь составит минус 14–19 градусов

Москвичей в новогоднюю ночь ждет по-настоящему морозная погода. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура воздуха опустится до -14–19 градусов.

Такой температурный режим будет значительно ниже климатической нормы для конца декабря. Это потребует от горожан и гостей столицы особой внимательности к выбору одежды во время уличных гуляний и соблюдения мер безопасности в связи с холодной погодой.

Для Москвы это очень заметный мороз, но и дневная температура -10–15. Такой температурный фон на 7–8 градусов ниже нормы. Именно поэтому я говорю, что это морозная погода, для Якутии и Красноярского края это семечки, а для москвичей — заметный мороз, — сказал Вильфанд.

Он также добавил, что праздничную ночь будут сопровождать слабый ветер и снег. Поэтому лучше это время провести дома в кругу семьи.

Ранее синоптик Михаил Семенов заявил, что январь 2026 года в Московском регионе в целом будет соответствовать климатической норме. По его словам, температура воздуха в среднем будет держаться около −7 градусов днем и −10 ночью. При этом высота снега в Москве к концу года увеличится на 10–15 см.