31 января 2026 в 06:39

Некоторые регионы России может ожидать серьезное похолодание

Вильфанд спрогнозировал похолодание в Центральной России с 2 февраля

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Длительный период холодной погоды придет в центр европейской части России, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС. По его словам, похолодание начнется в понедельник, 2 февраля.

Температура ожидается на 8–13 градусов ниже климатической нормы. Метеоролог пояснил, что причиной аномально низких температур станет устойчивый антициклон, расположенный над Скандинавией и Кольским полуостровом.

Он устойчиво приводит к тому, что по его восточной периферии, в циклоне, тепло идет с юга, а в антициклоне с севера — холод. И вот из приполярных регионов, из Новой Земли, даже с Карского моря будет в центр европейской части России и на северо-запад поступать холодный воздух, — указал Вильфанд.

Холодная погода продержится как минимум до конца следующей рабочей недели. Жителям центральных и северо-западных регионов России следует подготовиться к существенным морозам, которые будут значительно превышать средние многолетние значения для этого времени года.

Ранее сообщалось, что цены на такси в Москве и Подмосковье резко выросли на фоне мощного снегопада и высокого спроса. Так, стоимость одной поездки увеличилась в 2–3,5 раза. Приложение «Яндекс Такси» предупреждало, что заказов было значительно больше, чем свободных машин.

