20 февраля 2026 в 14:57

Россияне рассказали, хотят ли получить подарки на 23 Февраля

KP.RU: около 35% мужчин не хотят получать подарки на 23 Февраля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Каждый третий россиянин не хочет получать подарки на 23 февраля, сообщает KP.RU, исходя из результатов проведенного опроса. Большая часть тех, кто отказывается от подарков, заявили, что хотят просто отдохнуть в дополнительный выходной.

Сообщается, что среди женщин 42% заявили, что не планируют поздравлять мужчин с Днем защитника Отечества. В качестве наиболее желанных подарков мужчины указали инструменты, хороший алкоголь и парфюм.

К разряду самых нежеланных подарков опрошенные отнесли носки и тапочки — против таких презентов выступили 23%. Некоторые женщины в ходе опроса заявили, что запланировали именно такие подарки к 23 февраля. В опросе приняли участие 4,7 тысячи мужчин.

Ранее психолог Дарья Сальникова рассказала, что выбирать подарки партнерам на 23 Февраля и 8 Марта стоит из их интересов. Специалист подчеркнула, что стоит обратить внимание на теорию о пяти языках любви — кому-то важнее получить что-то материальное, а для кого-то отдельной ценностью становятся забота и проведенное вместе время.

