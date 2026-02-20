Россияне рассказали, хотят ли получить подарки на 23 Февраля

Каждый третий россиянин не хочет получать подарки на 23 февраля, сообщает KP.RU, исходя из результатов проведенного опроса. Большая часть тех, кто отказывается от подарков, заявили, что хотят просто отдохнуть в дополнительный выходной.
Сообщается, что среди женщин 42% заявили, что не планируют поздравлять мужчин с Днем защитника Отечества. В качестве наиболее желанных подарков мужчины указали инструменты, хороший алкоголь и парфюм.
К разряду самых нежеланных подарков опрошенные отнесли носки и тапочки — против таких презентов выступили 23%. Некоторые женщины в ходе опроса заявили, что запланировали именно такие подарки к 23 февраля. В опросе приняли участие 4,7 тысячи мужчин.
Ранее психолог Дарья Сальникова рассказала, что выбирать подарки партнерам на 23 Февраля и 8 Марта стоит из их интересов. Специалист подчеркнула, что стоит обратить внимание на теорию о пяти языках любви — кому-то важнее получить что-то материальное, а для кого-то отдельной ценностью становятся забота и проведенное вместе время.