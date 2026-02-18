Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 16:54

Психолог посоветовала, как выбрать подарки на 23 Февраля и 8 Марта

Психолог Сальникова: подарки на 23 Февраля и 8 Марта стоит выбирать из интересов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Выбирать подарки партнерам на 23 Февраля и 8 Марта стоит из их интересов, посоветовала семейный психолог Дарья Сальникова. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнула, что стоит обратить внимание на теорию о пяти языках любви — кому-то важнее получить что-то материальное, а для кого-то отдельной ценностью становятся забота и проведенное вместе время.

Здесь на помощь приходит популярная теория 5 языков любви. Кому-то действительно важно получить материальный символ, а для кого-то лучший подарок — это качественно проведенное время вместе или поступок. Очень важно не идти на поводу у социальных шаблонов. Принято считать, что всем девушкам нужны розы. Но, поверьте, есть множество женщин, которым будет приятнее получить скромный букет полевых цветов или вообще не цветы, а, например, самостоятельно приготовленный ужин, — поделилась психолог.

Она отметила, что важно угадать не цену подарка и сделать свой в таком же диапазоне, а прислушаться к желаниям. Сальникова добавила, что подарок — это всего лишь форма проявления внимания.

Ранее юрист Михаил Тимков рассказал, что подарки по личной инициативе в незарегистрированных отношениях не подлежат возврату. Он отметил, что в данном случае порядок действий регулируется Гражданским кодексом.

