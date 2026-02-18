Психолог посоветовала, как выбрать подарки на 23 Февраля и 8 Марта Психолог Сальникова: подарки на 23 Февраля и 8 Марта стоит выбирать из интересов

Выбирать подарки партнерам на 23 Февраля и 8 Марта стоит из их интересов, посоветовала семейный психолог Дарья Сальникова. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнула, что стоит обратить внимание на теорию о пяти языках любви — кому-то важнее получить что-то материальное, а для кого-то отдельной ценностью становятся забота и проведенное вместе время.

Здесь на помощь приходит популярная теория 5 языков любви. Кому-то действительно важно получить материальный символ, а для кого-то лучший подарок — это качественно проведенное время вместе или поступок. Очень важно не идти на поводу у социальных шаблонов. Принято считать, что всем девушкам нужны розы. Но, поверьте, есть множество женщин, которым будет приятнее получить скромный букет полевых цветов или вообще не цветы, а, например, самостоятельно приготовленный ужин, — поделилась психолог.

Она отметила, что важно угадать не цену подарка и сделать свой в таком же диапазоне, а прислушаться к желаниям. Сальникова добавила, что подарок — это всего лишь форма проявления внимания.

