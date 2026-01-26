Юрист ответил, можно ли вернуть подарки после расставания

Юрист ответил, можно ли вернуть подарки после расставания Юрист Тимков: подарки вне брака не подлежат возврату

Подарки по личной инициативе в незарегистрированных отношениях не подлежат возврату, рассказал Readovka.news юрист Михаил Тимков. Он отметил, что в данном случае порядок действий регулируется Гражданским кодексом.

Тимков рассказал, что исключения составляют случаи, когда цена подарка была больше 200 тыс. рублей. По его словам, для возврата такого подарка через суд понадобится убедительная доказательная база.

Юрист отметил, что, несмотря на это, оплата ресторанов, аренда жилья или косметических услуг относится к числу бытовых расходов и не подлежит компенсации. Он подчеркнул, что в случае, если отношения были зарегистрированы, включаются нормы Семейного кодекса и правила раздела имущества.

Ранее юрист Андрей Алешкин рассказал, что подарок дороже 3 тыс. рублей может быть расценен как взятка. Он отметил, что подарок важно дарить без конкретной цели.