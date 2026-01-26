Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 13:53

Юрист ответил, можно ли вернуть подарки после расставания

Юрист Тимков: подарки вне брака не подлежат возврату

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Подарки по личной инициативе в незарегистрированных отношениях не подлежат возврату, рассказал Readovka.news юрист Михаил Тимков. Он отметил, что в данном случае порядок действий регулируется Гражданским кодексом.

Тимков рассказал, что исключения составляют случаи, когда цена подарка была больше 200 тыс. рублей. По его словам, для возврата такого подарка через суд понадобится убедительная доказательная база.

Юрист отметил, что, несмотря на это, оплата ресторанов, аренда жилья или косметических услуг относится к числу бытовых расходов и не подлежит компенсации. Он подчеркнул, что в случае, если отношения были зарегистрированы, включаются нормы Семейного кодекса и правила раздела имущества.

Ранее юрист Андрей Алешкин рассказал, что подарок дороже 3 тыс. рублей может быть расценен как взятка. Он отметил, что подарок важно дарить без конкретной цели.

подарки
суды
юристы
расставания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЕК проверит сервис Grok из-за функции «раздевания» людей на фото
Мифы и правда о блокадном Ленинграде: разоблачаем легенды
Золотовицкий, Тальков, Панин: кто еще из актеров повторил смерти киногероев
«Свою лепту внес»: Плющенко раскрыл, почему Трусова вернулась к Тутберидзе
Умер заслуженный спасатель России, создавший спецотряд в МЧС
Посол России в Венесуэле раскрыл, как военные пытались защитить Мадуро
Владельцы бытовой электроники пожаловались на массовые сбои
«Автодор» отреагировал на слухи о повышении тарифов на платных трассах
Мэра города попытались убить выстрелом из гранатомета
Москвичей предупредили о сильнейшем снегопаде
Воробьев обозначил важный фактор развития Подмосковья
Таможенные органы возбудили почти 2 тыс. уголовных дел в 2025 году
Только Россия может спасти мир: США готовят ад на Ближнем Востоке
В Госдуме ответили на инициативу о блокировке сайтов с «решебниками»
Военэксперт раскрыл, как сильно отстают США от России в сфере гиперзвука
Во Владивостоке женщина и ребенок чуть не сгорели в лифте
Политолог спрогнозировал, что станет самым крупнейшим провалом Трампа
Стало известно, когда уберут главную новогоднюю елку Петербурга
В Крыму подросток сознался в поджоге автомобиля из-за ненависти к евреям
Россиян предупредили об опасности хронических неинфекционных болезней
Дальше
Самое популярное
Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно
Общество

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно

Гороховый суп — это слишком обычно. Варю сытное харчо — с говядиной, рисом и острым ткемали
Общество

Гороховый суп — это слишком обычно. Варю сытное харчо — с говядиной, рисом и острым ткемали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.