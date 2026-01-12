Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 11:21

Юрист объяснил, когда подарок может считаться взяткой

Юрист Алешкин: подарок дороже 3 тыс. рублей может считаться взяткой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подарок дороже трех тысяч рублей может быть расценен как взятка, рассказал «Вечерней Москве» адвокат кандидат юридических наук Андрей Алешкин. Он отметил, что подарок важно дарить без конкретной цели.

По закону работники образовательных, медицинских и иных организаций могут получать подарки стоимостью не более трех тысяч рублей. Более дорогие подарки они принимать не могут, — рассказал Алешкин.

Юрист подчеркнул, что заподозрить дарителя в даче взятки могут, если после вручения подарка последуют какие-то внешние факторы. Он отметил, что в таком случае придется доказывать собственную невиновность.

Ранее депутат Светлана Бессараб заявила, что идея о повышении порогового размера «мелкой» взятки с 10 тыс. до 50 тыс. рублей в условиях инфляции является неприемлемой. По ее словам, коррупция является преступлением и ее необходимо искоренять.

взятки
подарки
юристы
законы
