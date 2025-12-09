ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 16:53

В Госдуме высмеяли идею повысить размер «мелкой» взятки из-за инфляции

Депутат Бессараб: недопустимо повышать пороговые размеры взяток из-за инфляции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Идея о повышении порогового размера «мелкой» взятки с 10 тыс. до 50 тыс. рублей в условиях инфляции является неприемлемой, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, коррупция является преступлением, и ее необходимо искоренять.

Чиновники должны понимать, что при увеличении взяток, сроки тоже будут увеличены. Это абсолютно точно. На мой взгляд, сегодня даже в самых отдаленных уголках России понятно, что все в конечном итоге становится ясным, открытым. Все переводы, расчеты, введение цифровых рублей. Я бы отнеслась к инициативе [о повышении порогового размера «мелкой» взятки], с одной стороны, с юмором, а с другой стороны, предостерегла бы всех чиновников, кто действительно считает, что взяткам еще есть место в любом уголке России, — высказалась Бессараб.

Она отметила, что в сфере государственных контрактов недобросовестным чиновникам становится все труднее проворачивать незаконные схемы. По словам депутата, активная борьба с коррупцией показывает Россию с достойной стороны.

Наше законодательство существенно ужесточено. У нас нет сроков исковой давности по коррупции, по экстремизму, за те действительно тяжкие преступления, которые совершаются против государства. А коррупция — это преступление против государства, это невозможность до конца выполнить национальные проекты, программы, от которых зависит жизнь всех людей, — заключила Бессараб.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин отметил, что скрывать незаконно полученные средства бесполезно. По его словам, у следственных органов расширяется набор инструментов для борьбы с коррупцией.

