12 января 2026 в 15:56

Дерзкий кабан обокрал рыбаков в Казахстане и попал на видео

В Казахстане кабан утащил улов рыбаков

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Дикий кабан обокрал рыбаков в Казахстане, передает Telegram-канал SHOT. Судя по опубликованным кадрам, животное после похищения рыбы попыталось скрыться.

Рыбаки отправились в погоню за диким зверем и запустили в него несколько палок. Авторы канала уточнили, что в итоге кабан оторвался от погони на льду.

Ранее дикие кабаны парализовали работу аэропорта в Европе. Дикие животные вышли на взлетно-посадочную полосу в испанском аэропорту Ла-Корунья. Из-за кабанов два самолета были направлены на запасные аэродромы, а нескольким рейсам пришлось задержаться более чем на час. Аэропорт был закрыт около двух часов, пока не прогнали кабанов. Территория аэропорта окружена забором из проволоки, поэтому осталось неясным, каким образом животные попали в охраняемую зону.

До этого в Швейцарии власти запустили горячую линию по вопросам, связанным с бобрами. Рост популяции этих животных привел к повреждению инфраструктуры и гибели насаждений. Специалисты не только анализируют ущерб, но и оказывают психологическую поддержку людям. За последние 14 лет численность бобров в стране выросла втрое.

кабаны
Казахстан
рыбаки
улов
Дальше
