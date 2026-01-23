Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 10:20

Дикий кабан устроил кровавый погром на рынке

Kashmir Age: дикий кабан ворвался на рынок в Индии и ранил четырех человек

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Дикий кабан ранил четырех человек, ворвавшись на оживленный рынок в индийском регионе Джамму и Кашмир, сообщает издание Kashmir Age. По информации источника, агрессивное животное напало на маленькую девочку и ее мать, пытавшуюся защитить ребенка.

Всего пострадали четыре человека, которых в срочном порядке доставили в медицинское учреждение. Состояние всех раненых врачи оценивают как стабильное. Местные жители и торговцы требуют от властей немедленно отловить кабана, чтобы предотвратить повторение подобных нападений.

В районе Трал города Пулвама началась паника после того, как дикое животное, предположительно кабан, напало на людей в районе рынка, ранив четырех прохожих. По словам очевидцев, внезапное нападение вызвало панику: люди бросились в ближайшие магазины, чтобы укрыться от животного, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что жители деревень в индийском штате Джаркханд боятся выходить из дома из-за дикого слона-одиночки, убившего за первую неделю января не менее 20 человек. Животное нападало на людей по ночам на окраинах леса.

Дикий кабан устроил кровавый погром на рынке
