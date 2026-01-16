Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 17:36

Российский военный рассказал о встрече с грозным зверем в районе ЗАЭС

Боец СВО Неделин рассказал о встрече с кабаном в районе Энергодара

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российский боец СВО Евгений Неделин рассказал о встрече с кабаном в районе Энергодара. По его словам, которые приводит 360.ru, от неожиданности он бросился в одну сторону, а дикий зверь — в другую.

В день знаний нас отправили на оборону Энергодара. Там я впервые увидел кабана. Я в одну сторону, кабан — в другую, — вспоминает военный.

Боец поделился, что до службы работал в Шахтерске на промышленном предприятии. После начала СВО ушел добровольцем, попал на Херсонское направление. Он отметил, что одно время вместе с сослуживцами жил в здании бывшего кафе, где они «спали, как килечки, — бок о бок, зато под крышей».

Ранее дикие кабаны парализовали работу аэропорта в Европе. Дикие животные вышли на взлетно-посадочную полосу в испанском аэропорту Ла-Корунья. Из-за кабанов два самолета были направлены на запасные аэродромы, а нескольким рейсам пришлось задержаться более чем на час. Аэропорт был закрыт около двух часов, пока не прогнали кабанов. Территория аэропорта окружена забором из проволоки, поэтому осталось неясным, каким образом животные попали в охраняемую зону.

Россия
военные
СВО
истории
кабаны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Снайперская точность»: раскрыто, почему Киев скрыл последствия «Орешника»
Заслуженный тренер РФ назвал фаворитов Australian Open среди россиян
Крах династии Пугачевой: почему Орбакайте, Пресняков и Галкин проиграли все
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 63 БПЛА за шесть часов
Военкомы час катали мужчину по Одессе и требовали $6 тыс. за освобождение
Россиянку посадили на 10 месяцев за попытку продать почку
Роскосмос представит Путину инновационное открытие российских инженеров
«Не просто курьезный эпизод»: эксперт о передаче «нобелевки» Трампу
Звезда «Битвы экстрасенсов» объяснила свой поступок со святой водой
Отец шесть лет насиловал дочь и угрожал ей детским домом
Пенсионеров в российском доме престарелых кормили колбасой с ветпрепаратом
Задыхаются без русских: рост цен, банкротства — финская экономика рушится
«Берут за жабры»: экс-нардеп высмеял обвинение Тимошенко в сторону Украины
Экс-замначальника метро Москвы выступил с решительным заявлением в суде
Экс-нардеп ответил, чем чревато для Украины повышение налогов ради кредита
Знаменитый экс-теннисист оценил шансы россиян на Australian Open
Стала известна причина смерти футболиста Акимова
Хирурги откачали литр жидкости из сердца мужчины
Раскрыто, на что делает ставку Европа при отправке войск в Гренландию
В России осудили эпатажные фото моделей в Большом театре
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.