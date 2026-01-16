Российский военный рассказал о встрече с грозным зверем в районе ЗАЭС Боец СВО Неделин рассказал о встрече с кабаном в районе Энергодара

Российский боец СВО Евгений Неделин рассказал о встрече с кабаном в районе Энергодара. По его словам, которые приводит 360.ru, от неожиданности он бросился в одну сторону, а дикий зверь — в другую.

В день знаний нас отправили на оборону Энергодара. Там я впервые увидел кабана. Я в одну сторону, кабан — в другую, — вспоминает военный.

Боец поделился, что до службы работал в Шахтерске на промышленном предприятии. После начала СВО ушел добровольцем, попал на Херсонское направление. Он отметил, что одно время вместе с сослуживцами жил в здании бывшего кафе, где они «спали, как килечки, — бок о бок, зато под крышей».

