07 февраля 2026 в 23:50

Малахова растрогала до слез история солистки группы «Город 312»

Музыкальная группа «Город 312» Музыкальная группа «Город 312» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Солистка группы «Город 312» Ая (настоящее имя — Светлана Назаренко) в эфире шоу «Привет, Андрей!» на «России-1» впервые подробно рассказала о тяжелейшем испытании, из-за которого на три года пропала со сцены. Причиной стал обширный инсульт, случившийся после череды болезней. Своей историей он растрогала телеведущего Андрея Малахова до слез.

Артистка перенесла четыре случая COVID-19, после чего у нее оторвался тромб. Это привело к обширному инсульту, когда певицу в критическом состоянии доставили в больницу. Врачи спасли ей жизнь, но левая сторона тела была парализована, из-за чего исполнительнице потребовалась долгая реабилитация. Даже сейчас, спустя годы, левая рука певицы практически не двигается. В эфире шоу она с благодарностью вспомнила тех, кто помогал ей в самые трудные дни.

У меня были сиделки — те самые медсестрички, которые принимают тебя из реанимации, когда ты лежишь полностью парализованный <…> Спасибо вам, мои девочки, золотые мои, — поделилась артистка.

Ранее Малахов рассказал в беседе с Пятым каналом, что самым дорогим предметом в его жилище является уникальная люстра из Дома кино. По его словам, этот элемент интерьера обладает особой культурной ценностью и с течением времени будет только дорожать.

Андрей Малахов
музыканты
истории
болезни
