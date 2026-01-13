Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 16:12

Андрей Малахов назвал самую ценную вещь в своем доме

Телеведущий Малахов назвал люстру самой дорогой вещью в интерьере своего дома

Андрей Малахов
Телеведущий Андрей Малахов рассказал в беседе с Пятым каналом, что самым дорогим предметом в его жилище является уникальная люстра из Дома кино. По его словам, этот элемент интерьера обладает особой культурной ценностью и с течением времени будет только дорожать.

Малахов отметил, что сегодня высоко ценится коллекционирование предметов интерьера. Наибольшую стоимость, по его мнению, имеют эксклюзивные изделия, созданные в единственном экземпляре. Он объяснил, что такая вещь должна нести в себе определенный «культурный код».

Когда сносили Дом кино, мы приобрели люстру, которая висела в Доме кино при входе. Ну, будем считать, что это такой исторический артефакт уже. В то время они тоже были не массового производства, это люстры «Арктика», — сказал Малахов.

Ранее Малахов рассказал, что старается оградить восьмилетнего сына от внимания публики, поскольку оно может разрушить самооценку. В интервью стилисту Алеко Надиряну на YouTube шоумен подчеркнул, что мальчик начал замечать поклонников раньше, чем он сам.

