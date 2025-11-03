Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 18:32

«Разрушит самооценку»: Малахов о воспитании восьмилетнего сына

Малахов заявил, что старается оградить восьмилетнего сына от внимания публики

Андрей Малахов Андрей Малахов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Телеведущий Андрей Малахов рассказал, что старается оградить восьмилетнего сына от внимания публики, поскольку оно может разрушить самооценку. В интервью стилисту Алеко Надиряну на YouTube шоумен подчеркнул, что мальчик начал замечать поклонников раньше, чем он сам.

Мне кажется, что это только будет разрушать его внутреннее восприятие мира и самооценку. Ему и так непросто, когда мы где-то, и люди подбегают с просьбами сфотографироваться, — отметил телеведущий.

Малахов также рассказал, что однажды сын заметил в лифте объявление с предложением отпраздновать детский день рождения в сауне. По словам журналиста, он не смог сдержать смех. Подобные рекламные идеи выглядят странно, особенно когда речь идет о детских праздниках, добавил он.

Незабываемый день рождения ребенка в сауне! Вы где отмечали день рождения? В сауне, — пошутил шоумен.

Ранее народный артист Филипп Киркоров рассказал, что его дети — 13-летние Алла-Виктория и Мартин — вернулись в Россию из школы в Дубае. По его словам, 1 сентября он лично отвел сына и дочь на школьную линейку. Источники сообщали, что наследникам звезды в ОАЭ пришлось «несладко», в том числе из-за певицы Аллы Пугачевой.

Андрей Малахов
сыновья
дети
шоу-бизнес
телеведущие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Последствия удара «Искандера» по элитным подразделениям ВСУ попали на видео
Мигранты устроили резню в Подмосковье, ВСУ прячут офицеров НАТО: что дальше
Новогодние каникулы в 2026 году: сколько дней работаем, как долго отдыхаем
Опытный едок не смог одолеть гигантский завтрак на 8000 калорий
Японский автогигант лишился права выкупа своих активов в России
Жена Хопкинса заподозрила актера в аутизме
В Германии объяснили, почему Финляндии не стоило вступать в НАТО
«Крайне необычно»: суд в Германии о решении Польши по «Северному потоку»
«Не успел прикрыть»: заключенные пожаловались на тату сокамерника
Появились детали последнего дня жизни убитой в Армении чеченки
В Тамбове водитель автобуса выволок пенсионерку на улицу
Греки испугались электронных паспортов и начали протестовать
В Белоруссии предупредили Литву о последствиях закрытия границы
Опубликована аудиозапись таинственного послания «радиостанции Судного дня»
Политолог оценил возможности Украины наладить производство ракет
В Польше ужаснулись сумме, которую заплатит страна по долгам Украины
В Госдуме не поверили в сообщения об отказе Китая от российской нефти
В Свердловской области жители сами починили дорогу после отказа властей
«Горстка старушек»: властям Польши задали вопрос после депортации россиян
Измена мужа, двое детей, новые фильмы: как живет Марина Александрова
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.