«Разрушит самооценку»: Малахов о воспитании восьмилетнего сына

Телеведущий Андрей Малахов рассказал, что старается оградить восьмилетнего сына от внимания публики, поскольку оно может разрушить самооценку. В интервью стилисту Алеко Надиряну на YouTube шоумен подчеркнул, что мальчик начал замечать поклонников раньше, чем он сам.

Мне кажется, что это только будет разрушать его внутреннее восприятие мира и самооценку. Ему и так непросто, когда мы где-то, и люди подбегают с просьбами сфотографироваться, — отметил телеведущий.

Малахов также рассказал, что однажды сын заметил в лифте объявление с предложением отпраздновать детский день рождения в сауне. По словам журналиста, он не смог сдержать смех. Подобные рекламные идеи выглядят странно, особенно когда речь идет о детских праздниках, добавил он.

Незабываемый день рождения ребенка в сауне! Вы где отмечали день рождения? В сауне, — пошутил шоумен.

