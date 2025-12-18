Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 15:25

Макрон призвал ЕС найти решение по использованию российских активов

Макрон: Евросоюз должен договориться о судьбе замороженных российских активов

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Евросоюзу необходимо достичь соглашения о дальнейшей судьбе замороженных в Евросоюзе российских активов и выработать техническое решение по их использованию, заявил по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, уже принятое решение о бессрочной заморозке активов позволило странам Евросоюза обеспечить для себя более определенные перспективы, сообщает ТАСС.

Теперь аналогичная ясность должна быть обеспечена и для Украины, в том числе в вопросе финансирования ее военных усилий за счет использования этих средств, считает Макрон.

Французский президент отметил, что Еврокомиссия уже предложила несколько возможных вариантов, и в настоящее время в ЕС ведутся активные обсуждения по поводу дальнейшего использования замороженных российских активов. Он подчеркнул необходимость единой цели для всех стран союза — поддержки Украины.

На европейском уровне мы добились блокировки этих замороженных активов, что очень хорошо. Теперь мы должны обеспечить финансирование за счет займа, и мы найдем техническое решение для этого, нам не следует разделяться из-за технических деталей. Мы проведем обсуждения с нашим бельгийским коллегой и со всеми остальными. Я уверен, что мы найдем решение, <…> оно должно быть найдено в ходе этого Совета ЕС, — сказал Макрон.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что снятие с повестки в Евросоюзе вопроса о российских активах — это не повод для радости, поскольку Москва до сих пор не имеет доступа к собственным средствам. По его словам, российские активы изначально не должны были находиться на счетах в Евросоюзе.

замороженные активы
российские активы
Эммануэль Макрон
Евросоюз
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыт коварный замысел Евросоюза в конфискации российских активов
«Увидим все»: экс-депутат Рады о продолжении публикаций пленок Миндича
Секс-просветительница получила солидный срок за фейки об армии
«Я в шоке»: блогер Эрик Давидович впервые стал отцом
Тематический поезд в честь 20-летия RT запустили в метро Москвы
Лавров рассказал, что его поразило в фон дер Ляйен
Какие льготы по ипотеке будут действовать в январе 2026 года
Военэксперт рассказал, какую нишу в системе ПВО России займут FPV-дроны
Производителя игрушек посадили на пять лет за мошенничество с субсидиями
Подмосковные ежи не нашли снега и отправились по помойкам
Макрон призвал ЕС найти решение по использованию российских активов
Садовый забор помог полицейским задержать грабителя
Названы самые дорогие звезды России: кто оказался на первом месте?
Учительница пыталась совратить 11-летнего мальчика и попалась с поличным
В Госдуме оценили идею запустить базу номеров мобильных устройств
«Воровской сходняк»: в СВОП раскритиковали разговоры об изъятии активов РФ
Утопить не получилось: волгоградец из ревности убил и расчленил жену
Политолог ответил, почему Зеленский может скоро принять мирные условия РФ
Пользователи «Одноклассников» определили лучший контент 2025 года
Уход из КС, обвинения в изнасиловании, иноагенты: как живет Барщевский
Дальше
Самое популярное
Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку
Общество

Салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.