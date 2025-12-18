Макрон призвал ЕС найти решение по использованию российских активов

Евросоюзу необходимо достичь соглашения о дальнейшей судьбе замороженных в Евросоюзе российских активов и выработать техническое решение по их использованию, заявил по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, уже принятое решение о бессрочной заморозке активов позволило странам Евросоюза обеспечить для себя более определенные перспективы, сообщает ТАСС.

Теперь аналогичная ясность должна быть обеспечена и для Украины, в том числе в вопросе финансирования ее военных усилий за счет использования этих средств, считает Макрон.

Французский президент отметил, что Еврокомиссия уже предложила несколько возможных вариантов, и в настоящее время в ЕС ведутся активные обсуждения по поводу дальнейшего использования замороженных российских активов. Он подчеркнул необходимость единой цели для всех стран союза — поддержки Украины.

На европейском уровне мы добились блокировки этих замороженных активов, что очень хорошо. Теперь мы должны обеспечить финансирование за счет займа, и мы найдем техническое решение для этого, нам не следует разделяться из-за технических деталей. Мы проведем обсуждения с нашим бельгийским коллегой и со всеми остальными. Я уверен, что мы найдем решение, <…> оно должно быть найдено в ходе этого Совета ЕС, — сказал Макрон.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что снятие с повестки в Евросоюзе вопроса о российских активах — это не повод для радости, поскольку Москва до сих пор не имеет доступа к собственным средствам. По его словам, российские активы изначально не должны были находиться на счетах в Евросоюзе.