13 декабря 2025 в 00:25

«Компания скуфов»: Малахов объяснил печаль дочери Киркорова на дне рождения

Малахов: дочь Киркорова была безучастной на своем дне рождения из-за гостей

Киркорова Алла-Виктория Киркорова Алла-Виктория Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Дочь певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория столкнулась с критикой в социальных сетях, после того как были опубликованы кадры с ее дня рождения. Грустное и безучастное поведение девушки прокомментировал ведущий Андрей Махалов, который объяснил, что подростку было некомфортно в компании друзей отца, пишет издание Super.

Киркоров на 14-летие дочки организовал пышный праздник. Среди приглашенных гостей была, например, продюсер Яна Рудковская и сам Малахов. Последний выложил в Сеть кадры вручения девочке брендовой сумки, на которую она никак не отреагировала. После этого видео на Аллу-Викторию свалился шквал критики из-за отстраненности, равнодушия и неблагодарности.

Алла, мне кажется, вообще не была рада отмечать свой день рождения среди скуфов и взрослых друзей папы. Она ждала, когда пойдет отмечать к своим сверстникам, — отметил Малахов.

Спустя несколько дней для Аллы-Виктории была организована отдельная молодежная вечеринка со сверстниками. Там девушка смогла проявить себя и порадоваться празднику по-настоящему.

Ранее сообщалось, что Киркоров поразил публику своим нарядом на премьере фильма «Невероятные приключения Шурика». Он предстал перед аудиторией в костюме из ткани, напоминающей лаваш. Как выяснилось позже, этот образ был специально создан для съемок в фильме.

