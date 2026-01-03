Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 07:07

На ЗАЭС объяснили, почему не получится «рулить» станцией вместе с Украиной

Директор ЗАЭС исключил управление станцией совместно с Украиной

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
Запорожская атомная электростанция является российским объектом, поэтому управление ею совместно с Украиной невозможно себе представить, заявил в беседе с ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук. Он напомнил, что станция эксплуатируется оператором АО «ЭО ЗАЭС», который учрежден концерном «Росэнергоатом».

Запорожская атомная электростанция — это объект российский. <…> И другую форму физического управления станцией — это сесть за руль и рулить совместно — я, честно говоря, не представляю, — подчеркнул Черничук.

Ранее сообщалось, что специалисты завершили ремонт в районе Запорожской АЭС. С 28 декабря там длилось локальное перемирие. В ходе работ была восстановлена подача электричества между распределительными подстанциями АЭС и расположенной неподалеку тепловой электростанцией.

До этого президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление по поводу ситуации вокруг ЗАЭС. По итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго он заявил, что Россия не обстреливает объект, а наоборот, сотрудничает с Киевом по вопросу его запуска.

