Огневой мешок в ДНР

Российские подразделения добились существенного продвижения на Краснолиманском направлении в районе населенных пунктов Диброва, Ильичевка (Озерное) и Закотное в ДНР, сообщил военный аналитик Андрей Марочко. По его словам, ВСУ предпринимают попытки контратак, но пока безуспешно. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

«За истекшие сутки на Краснолиманском направлении наши военнослужащие улучшили тактическое положение и расширили зону контроля в районе Дибровы, Ильичевки и Закотного», — сказал эксперт.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский в свою очередь рассказал, что украинский гарнизон в Красном Лимане оказался в огневом мешке. По его словам, потери ВСУ на этом участке фронта кратно выросли за последние две недели.

«Сейчас можно сказать, что гарнизон противника в Красном Лимане оказался в огневом мешке», — отметил он.

Тем временем под Димитровом военные Нацгвардии Украины сдались в плен. Источник рассказал, что бойцы сложили оружие при зачистке одного из дачных кооперативов. В настоящее время жизни пленных ничего не угрожает, в российском оборонном ведомстве пока не комментировали эту информацию.

Сюрприз для ВСУ на Запорожье

По словам Марочко, российские военные предпринимают шаги, которые могут привести к окружению украинских сил на Запорожском направлении. Он отметил, что в районе Павловки и Малых Щербаков формируется огневой карман — российские войска ведут наступление с трех сторон одновременно. В МО пока не комментировали эту информацию.

«После освобождения населенного пункта Павловка на Ореховском участке формируются клещи широким охватом. Но там межпозиционное пространство между нашими войсками очень и очень еще большое, поэтому говорить о полноценном охвате преждевременно. Но вместе с тем на участке Павловка — Малые Щербаки формируется малый огневой карман», — сказал он.

Наступление ведется одновременно с трех направлений — с севера и северо-востока от Степового, с севера от Малых Щербаков, а также с востока и юго-востока от Павловки. Это, по словам Марочко, позволяет постепенно сжимать пространство вокруг украинской группировки. По его оценке, расстояние между передовыми позициями российских войск на этом участке составляет около шести километров и продолжает сокращаться.

Разгром ВСУ под Купянском

Появилась информация об общих потерях ВСУ в Купянске и Купянске-Узловом. По данным Telegram-канала SHOT, они достигли 5,5 тыс. человек. Несмотря на плачевную ситуацию, украинское командование стягивает к городу штурмовые подразделения и тяжелую технику, пытаясь вернуть контроль над Купянском-Узловым.

SHOT также отмечает, что только 28 января было отражено пять контратак, в результате чего было ликвидировано около 80 бойцов противника, в том числе элитной бригады «Хартия». В самом Купянске идут уличные бои. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Позже начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма рассказал, что на Купянском направлении ВС РФ отразили попытку контратаки ВСУ. В результате противник понес потери в живой силе.

«На Купянском направлении <…> отражена контратака штурмовых групп штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Благодатовка. Уничтожены шесть боевиков», — сказал Бигма.

Кроме того, за прошедшие сутки расчетами ПВО и мобильными огневыми группами в этой зоне были сбиты 10 беспилотников самолетного типа и 58 тяжелых боевых квадрокоптеров. Также военными выявлены и уничтожены 52 пункта управления БПЛА.

Элита и «оборванцы»: раскол в ВСУ

Военнослужащие украинской 103-й отдельной бригады теробороны были захвачены в плен российскими войсками группировки «Север» в результате внезапной атаки, рассказал пленный боец ВСУ Евгений Шаповал. Он также отметил, что многие украинские солдаты на передовой страдали от различных проблем со здоровьем.

«Последний раз, выйдя на позицию и находившись там в течение двух месяцев, был предупрежден, что может зайти ДРГ, но не среагировал, и [бойцы ВС РФ] застали врасплох. Поступило предложение сдаться. Когда я был взят в плен, сильно был удивлен тому, как поступили со мной в плену. Сказки о том, что бьют, насилуют, убивают, уши отрезают, — это все отсутствует», — поделился Шаповал.

Пленный также отметил, что подготовка в украинском учебном центре оставляла желать лучшего. По его словам, ни один боец из его подразделения не чувствовал себя готовым к реальным боевым действиям.

Другой пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что в украинской армии существует глубокое неравенство в снабжении между различными подразделениями. Так, заградотряды обеспечены значительно лучше, чем обычные солдаты, которые страдают от нехватки всего необходимого. Речь идет о качественном иностранном оружии, теплой форме и обуви, полноценном продовольственном снабжении. Рядовые подразделения он охарактеризовал как «оборванцев».

«Довольно жестко заградотряды обращаются <…>. Офицерскому составу ВСУ это все на руку. Я слышал, многие рассказывают, что часть обеспечения продается. Я думаю, что процентов 60 продается», — сказал пленный.

