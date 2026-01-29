Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 10:32

Раскрыты потери ВСУ в Купянске и Купянске-Узловом

Потери ВСУ в Купянске и Купянске-Узловом достигли 5,5 тыс.

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Общие потери ВСУ в Купянске и Купянске-Узловом достигли 5,5 тыс. человек, сообщил Telegram-канал SHOT. По данным источника, несмотря на это, украинское командование стягивает к городу штурмовые подразделения и тяжелую технику, пытаясь вернуть контроль над Купянском-Узловым. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

По данным SHOT, российские войска только 28 января отразили пять контратак, ликвидировав около 80 бойцов противника, включая бойцов элитной бригады «Хартия». Активность российской авиации вынуждает ВСУ отодвигать пункты управления беспилотниками от линии фронта. В самом Купянске идут уличные бои.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма сообщил, что российские войска отразили попытку контратаки Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Помимо этого, за прошедшие сутки расчетами ПВО и мобильными огневыми группами в этой зоне были сбиты 10 беспилотников самолетного типа и 58 тяжелых боевых квадрокоптеров. Также военными выявлены и уничтожены 52 пункта управления БПЛА.

Об освобождении Купянска-Узлового стало известно 27 января. Как сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, задачу выполнили бойцы группировки войск «Запад».

потери
ВСУ
Купянск
СВО
