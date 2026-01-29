Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 06:18

Российские войска отразили контратаку ВСУ под Купянском

МО РФ: группировка «Запад» пресекла контратаку ВСУ близ Купянска

Российские войска отразили попытку контратаки Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма. Помимо этого, за прошедшие сутки расчетами ПВО и мобильными огневыми группами в этой зоне были сбиты 10 беспилотников самолетного типа и 58 тяжелых боевых квадрокоптеров. Также военными выявлены и уничтожены 52 пункта управления БПЛА.

В районе населенного пункта Благодатовка была успешно отражена атака штурмовых подразделений ВСУ. В результате противник понес потери в живой силе.

На Купянском направлении <…> отражена контратака штурмовых групп штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Благодатовка. Уничтожены шесть боевиков, — сказал Бигма.

Ранее стало известно о шести украинских военнослужащих, погибших от голода и обморожения под Купянском в Харьковской области. Их тела нашли в блиндаже в районе Петропавловки. Вероятной причиной смерти стало прекращение поставок провизии и помощи.

До этого начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что в заблокированном районе у Купянска (участок местности размером четыре на шесть километров) заперты до 800 украинских солдат. По его словам, бои шли в Ковшаровке и Глушковке.

ВС РФ
Купянск
СВО
ВСУ
