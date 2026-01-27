Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 08:28

Российская армия освободила еще один город

Герасимов: группировка войск «Запад» освободила Купянск-Узловой

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Вооруженные силы России освободили город Купянск-Узловой, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, которые приводит РИА Новости, задачу выполнили бойцы группировки войск «Запад».

Освобожден Купянск-Узловой. Осуществляется проверка и зачистка городских кварталов в этом городе, — отметил он.

До этого Герасимов сообщил, что в заблокированном районе у Купянска заперты до 800 украинских солдат. По его словам, сейчас идут бои в Ковшаровке и Глушковке.

Ранее пресс-служба Минобороны России проинформировала, что ВС РФ в течение суток атаковали объект энергетической инфраструктуры, который поддерживает работу военно-промышленного комплекса Украины. По данным ведомства, удары наносились с использованием авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Также Герасимов сообщал, что российские силы в первые две недели января освободили порядка восьми населенных пунктов. По словам начальника Генштаба ВС РФ, за этот период войска взяли под контроль более 300 квадратных километров.

