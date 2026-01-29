«Застали врасплох»: военнопленный ВСУшник о захвате российской ДРГ

Российские военные из группировки войск «Север» застали врасплох военнослужащих 103-й отдельной бригады теробороны ВСУ и взяли их в плен, рассказал плененный боец Евгений Шаповал. По его словам, которые передает ТАСС, большинство на фронте имели проблемы со здоровьем.

Последний раз, выйдя на позицию и находившись там в течение двух месяцев, был предупрежден, что может зайти ДРГ, но не среагировал, и [бойцы ВС РФ] застали врасплох. Поступило предложение сдаться. Когда я был взят в плен, сильно был удивлен тому, как поступили со мной в плену. Сказки о том, что бьют, насилуют, убивают, уши отрезают — это все отсутствует, — поделился Шаповал.

Также пленный пожаловался, что тренировки в учебном центре были организованы плохо. Он также признался, что никто из его бригады не был готов вступать в бой.

Ранее Шаповал признался, что он был насильно мобилизован, несмотря на отсутствие пальца на руке. По словам пленного, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) задержали его по дороге на работу, проигнорировав увечье.