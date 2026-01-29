Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 10:49

«Застали врасплох»: военнопленный ВСУшник о захвате российской ДРГ

Российская ДРГ застала врасплох ВСУ и взяла военных в плен

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Российские военные из группировки войск «Север» застали врасплох военнослужащих 103-й отдельной бригады теробороны ВСУ и взяли их в плен, рассказал плененный боец Евгений Шаповал. По его словам, которые передает ТАСС, большинство на фронте имели проблемы со здоровьем.

Последний раз, выйдя на позицию и находившись там в течение двух месяцев, был предупрежден, что может зайти ДРГ, но не среагировал, и [бойцы ВС РФ] застали врасплох. Поступило предложение сдаться. Когда я был взят в плен, сильно был удивлен тому, как поступили со мной в плену. Сказки о том, что бьют, насилуют, убивают, уши отрезают — это все отсутствует, — поделился Шаповал.

Также пленный пожаловался, что тренировки в учебном центре были организованы плохо. Он также признался, что никто из его бригады не был готов вступать в бой.

Ранее Шаповал признался, что он был насильно мобилизован, несмотря на отсутствие пальца на руке. По словам пленного, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) задержали его по дороге на работу, проигнорировав увечье.

ВСУ
пленные
ДРГ
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в четверг, 29 января: аномальный холод приближается?
В Госдуме опровергли сообщения о переходе вузов на новую модель с 2026 года
Стало известно, что могло спровоцировать смерти в интернате Кузбасса
Момент мощного взрыва в Буэнос-Айресе попал на видео
Дептранс призвал москвичей пересесть на метро из-за аномального снегопада
Пассажирский автобус перевернулся на российской трассе
Стал известен приговор бывшему партнеру блогера Лерчек
Иммунолог дал советы, как уберечься от простуд в зимний период
Маклаков прервал молчание после слухов о госпитализации
Военные нацгвардии Украины сдались под Димитровом
Названа предварительная причина смертей в Прокопьевском интернате
В МВД России назвали лидирующий по подростковой преступности регион
Мощный взрыв прогремел на заводе в одной из стран Латинской Америки
В Кузбассе возбудили дело после смерти пациентов в интернате Прокопьевска
В громком деле о налетах дронов ВСУ появились первые обвиняемые
В Госдуме назвали сроки введения новой модели высшего образования в России
Экс-аналитик ЦРУ усомнился в готовности Киева к мирным переговорам
«Застали врасплох»: военнопленный ВСУшник о захвате российской ДРГ
Врач опровергла популярные мифы о циррозе печени
Юрист озвучил неприятную правду по делу избитых в Египте россиян
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.