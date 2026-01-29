Пленный солдат ВСУ рассказал, как его мобилизовали вопреки увечью Пленный ВСУ сообщил, что отсутствие у него пальца не остановило сотрудников ТЦК

Военнослужащий украинской территориальной обороны Евгений Шаповал, взятый в плен российской группировкой «Север», рассказал, что был насильно мобилизован, несмотря на отсутствие пальца на руке. По его словам, которые передает пресс-служба Минобороны РФ, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) задержали его по дороге на работу, проигнорировав увечье.

По существу отметили, что с детских лет у меня нет пальца, потому что этого скрыть нельзя, — рассказал Шаповал.

В своей бригаде, по его словам, большинство сослуживцев также имели проблемы со здоровьем, а подготовка была недостаточной. Во время перехода на позицию один военный погиб, двое были ранены. Сам Шаповал был захвачен в плен после двух месяцев на позиции без ротации, будучи застигнут врасплох при прорыве российских войск.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину с травмой головы. По словам пленного бойца ВСУ Николая Бабенко, он не смог нормально закончить школу и всю жизнь мучается с провалами в памяти.

До этого военнослужащий ВСУ Владимир Литкин, который добровольно сдался в плен российским военным, заявил, что командование намеренно скрывает реальные данные о гибели своих солдат, чтобы избежать выплаты денежных компенсаций семьям погибших. Литкин пояснил, что для сокрытия фактов военнослужащих официально объявляют пропавшими без вести.