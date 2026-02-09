Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 11:03

В Британии назвали необычный способ определить рак легких

Mirror: отсутствие зазора между пальцами рук может указывать на рак легких

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Отсутствие зазора между пальцами рук может указывать на рак легких, сообщила британская газета The Mirrror. Ученые рассказали, что изменение формы пальцев служит тревожным признаком, из-за которого надо обратиться к врачу.

Медики рассказали о простом тесте, который может помочь выявить рак легких на ранних стадиях. <…> Он заключается в том, чтобы сопоставить ногти пальцев правой и левой руки и прижать их друг к другу, — говорится в сообщении.

Журнал отметил, что в рамках простого теста нужно сопоставить ногти пальцев левой и правой руки и прижать их друг к другу. Между пальцами должен быть зазор в форме ромба, а его отсутствие указывает на утолщение фаланг. При этом ученые считают, что такая ситуация не во всех случаях указывает на наличие заболевания.

Ранее врач-онколог Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Басир Бамматов заявил, что основным фактором риска развития рака желудка остается заражение бактерией Helicobacter pylori. Он отметил, что данная инфекция провоцирует предраковое состояние — атрофический гастрит.

