В Британии назвали необычный способ определить рак легких

Отсутствие зазора между пальцами рук может указывать на рак легких, сообщила британская газета The Mirrror. Ученые рассказали, что изменение формы пальцев служит тревожным признаком, из-за которого надо обратиться к врачу.
Медики рассказали о простом тесте, который может помочь выявить рак легких на ранних стадиях. <…> Он заключается в том, чтобы сопоставить ногти пальцев правой и левой руки и прижать их друг к другу, — говорится в сообщении.
Журнал отметил, что в рамках простого теста нужно сопоставить ногти пальцев левой и правой руки и прижать их друг к другу. Между пальцами должен быть зазор в форме ромба, а его отсутствие указывает на утолщение фаланг. При этом ученые считают, что такая ситуация не во всех случаях указывает на наличие заболевания.
Ранее врач-онколог Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Басир Бамматов заявил, что основным фактором риска развития рака желудка остается заражение бактерией Helicobacter pylori. Он отметил, что данная инфекция провоцирует предраковое состояние — атрофический гастрит.