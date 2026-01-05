Пленный раскрыл, как ВСУ уклоняются от выплат компенсаций за убитых Пленный Литкин: ВСУ признают погибших пропавшими без вести из-за компенсаций

Украинское командование скрывает факты гибели солдат ВСУ, чтобы избежать выплаты компенсаций их семьям, рассказал военнослужащий ВСУ Владимир Литкин, сдавшийся в плен российским военным. Он отметил, что для этого военнослужащих официально объявляют пропавшими без вести, сообщили в Минобороны России.

У нас много убитых, но их объявляют пропавшими без вести, чтобы не выплачивать компенсацию. Трупами все посадки завалены, мне уже сниться начали. Но кто их заберет? Там везде прилеты идут, посадки обстреливают, — поделился боец.

В ведомстве отметили, что Литкин вместе с другими военнослужащими был направлен в лесопосадку для сооружения блиндажа и подготовки огневых позиций. Однако на следующий день они были взяты в плен российскими разведчиками.

Ранее украинский разведчик Владимир Ли, попавший в плен на Запорожском направлении в сентябре, предоставил российским военным координаты ключевых объектов ВСУ, что позволило эффективно атаковать противника. В плену он провел пять дней в помещении без четкого определения времени суток. Ли сдался из-за предательства сослуживцев и командования, подчеркнув проблемы с моральным духом в ВСУ.