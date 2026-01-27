ТЦК мобилизовал мужчину с провалами в памяти Пленный Бабенко рассказал, что его мобилизовали, несмотря на провалы в памяти

Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) мобилизовали мужчину с травмой головы, передает ТАСС. По словам пленного бойца ВСУ Николая Бабенко, он не смог нормально закончить школу и всю жизнь мучается с провалами в памяти.

Я не могу сказать, когда день рождения, какой год. Я ни читать, ни писать не умею — не знаю, как они ловят людей. Я автомат первый раз вижу, день-два — забываю, что нужно с ним делать, — отметил Бабенко.

Он сообщил, что сдался в плен в Краснополье. По его словам, украинское командование направило его туда для наблюдения за позицией возле железной дороги и передачи информации о передвижениях.

Военнопленный добавил, что услышал взрыв, успел забежать внутрь и ему тут же приказали сдаться. По его словам, российские военные не применяли к нему силу.

До этого в пресс-службе полиции Николаевской области Украины сообщили о незаконном удержании и избиении мужчины сотрудниками местного ТЦК. Пострадавший написал соответствующее заявление в правоохранительные органы. По данному факту было открыто уголовное производство.