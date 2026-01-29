Огневой карман для ВСУ, срыв контратаки: новости СВО к утру 29 января

Подразделения ВС России успешно отразили попытку контратаки со стороны ВСУ на Купянском направлении, российские войска создают условия для окружения противника на Запорожском направлении. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Пленный сообщил, как офицеры ВСУ зарабатывают на армии

В украинской армии существует глубокое неравенство в снабжении между различными подразделениями. По словам пленного военнослужащего ВСУ, заградотряды обеспечены значительно лучше, чем обычные солдаты, которые страдают от нехватки всего необходимого. Причиной он назвал продажу украинским командованием около 60% выделяемого армии обеспечения.

Боец, попавший в плен, сообщил, что личный состав заградотрядов имеет качественное иностранное оружие, теплую форму и обувь, а также полноценное продовольственное снабжение. В то же время рядовые подразделения, по его описанию, представляют собой «оборванцев», испытывающих острый дефицит хорошей одежды, обуви, вооружения, продуктов питания и даже воды.

Российские войска отразили контратаку противника под Купянском

Российские войска отразили попытку контратаки Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма. Помимо этого, за прошедшие сутки расчетами ПВО и мобильными огневыми группами в этой зоне были сбиты 10 беспилотников самолетного типа и 58 тяжелых боевых квадрокоптеров. Также военными выявлены и уничтожены 52 пункта управления БПЛА.

В районе населенного пункта Благодатовка была успешно отражена атака штурмовых подразделений ВСУ. В результате противник понес потери в живой силе.

Фото: РИА Новости

ВС РФ формируют огневой карман для украинских солдат

Российские войска создают условия для возможного окружения украинской группировки на Запорожском направлении, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, в районе населенных пунктов Павловка — Малые Щербаки формируется так называемый огневой карман: российские подразделения наступают на этом участке с трех направлений одновременно. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Наступление ведется с севера и северо-востока от населенного пункта Степовое, с севера от Малых Щербаков, а также с востока и юго-востока непосредственно от Павловки. Такое давление, как отметил Марочко, позволяет постепенно сжимать пространство вокруг украинской группировки.

Российские бойцы придумали новые патроны для борьбы с ВСУ

Российские военнослужащие в полевых условиях создали специальные насадки на патроны для автомата Калашникова, рассказал солдат с позывным Серж. По его словам, нестандартное решение предназначено для повышения эффективности противодействия украинским беспилотникам.

При выстреле вместо одной пули происходит «распускание» — выброс дробовой осыпи, что значительно увеличивает вероятность поражения малоразмерного и подвижного объекта, такого как дрон, на расстоянии 40–50 метров. Как пояснил военный, для вывода беспилотника из строя достаточно попадания одной дробины в лопасть винта, аккумулятор или боевую часть.

Мирный житель погиб при атаке украинских БПЛА

При целенаправленном ударе со стороны двух беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа погиб мирный житель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, мужчина получил несовместимые с жизнью ранения.

Транспортное средство оказалось повреждено, уточнил Гладков. Глава региона принес искренние соболезнования родным и близким погибшего.

