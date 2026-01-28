Мирный житель погиб при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область Гладков: в Белгородской области погиб мужчина при атаке дронов ВСУ на машину

При целенаправленном ударе со стороны двух беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа погиб мирный житель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, мужчина получил несовместимые с жизнью ранения.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа два дрона атаковали автомобиль. От полученных ранений мужчина скончался на месте. <…> Транспортное средство повреждено, — написал глава региона.

Ранее Telegram-канал SHOT передавал, что ВСУ снова пытались атаковать Россию дронами, которые запустили с грузовика на границе Черниговской и Сумской областей Украины. Однако, по его данным, российская разведка заметила подозрительную активность и нанесла удар по фуре из системы залпового огня «Торнадо-С». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого стало известно, что рабочий получил осколочное ранение в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника возле образовательного центра имени В. Д. Ревякина в Севастополе. По информации губернатора города Михаила Развожаева, ученики не пострадали, на момент инцидента они находились в укрытии.