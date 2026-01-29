Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
«Огневой карман»: эксперт озвучил, какой сюрприз ВС России готовят ВСУ

Марочко: российские силы формируют огневой карман для солдат ВСУ у Павловки

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российские войска создают условия для возможного окружения украинской группировки на Запорожском направлении, заявил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, в районе населенных пунктов Павловка — Малые Щербаки формируется так называемый «огневой карман», российские подразделения наступают на этом участке с трех направлений одновременно. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

После освобождения населенного пункта Павловка на Ореховском участке формируются клещи широким охватом. Но там межпозиционное пространство между нашими войсками очень и очень еще большое, поэтому говорить о полноценном охвате преждевременно. Но вместе с тем на участке Павловка — Малые Щербаки формируется малый огневой карман, — сказал он.

Наступление ведется с севера и северо-востока от населенного пункта Степовое, с севера от Малых Щербаков, а также с востока и юго-востока непосредственно от Павловки. Такое давление, как отметил Марочко, позволяет постепенно сжимать пространство вокруг украинской группировки. По его оценке, расстояние между передовыми позициями российских войск на этом участке составляет около шести километров и продолжает сокращаться.

Ранее пресс-служба Минобороны проинформировала, что российские войска в течение недели освободили пять населенных пунктов в зоне СВО. По данным ведомства, Симиновка под Харьковом и Новопавловка в ДНР были взяты под российский контроль подразделениями группировок войск «Север» и «Центр» соответственно. «Восток» и «Днепр» освободили Прилуки и Павловку в Запорожской области.

