Группировка войск «Север» открыла наступление на новом направлении в зоне СВО. Что известно, где открылся новый фронт, при чем здесь штурм Киева?

Где началось новое наступление ВС РФ

Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что подразделения ГрВ «Север» развивают наступление в Сумской области.

«Населенный пункт Белая Береза под контролем „Северян“! В результате решительных наступательных действий штурмовые подразделения группировки войск „Север“ сломили сопротивление противника и освободили населенный пункт Белая Береза Глуховского района Сумской области», — сообщил канал.

Подробностей о ходе наступления нет. Ряд военных Telegram-каналов сообщили, что ВС РФ вошли в Белую Березу и Харьковку более недели назад. Образовалось новое, Глуховское направление наступления.

До освобождения Белой Березы 16 января Минобороны РФ сообщило о взятии соседней Комаровки.

«Группировка войск „Север“ формирует новый плацдарм на территории противника, растягивая оборону ВСУ. При движении от Комаровки на север наши подразделения получат возможность перерезать трассу Е101 (M02), идущую с Украины в Брянскую и Курскую области, и тем самым обезопасить границу на этом участке», — подчеркнул военкор Александр Коц.

Как связано новое наступление с планами штурма Киева

Белая Береза находится всего в 17 км от автодороги, которая идет в сторону Киева. В Сети обратили внимание на слухи о подготовке крупномасштабного наступления на столицу Украины именно с этого направления. Наступление может начаться неожиданно.

«Начало 2026 года принесло несколько неожиданностей, которые уже серьезно сказываются на ситуации на линии боевого соприкосновения. Причем как на стратегическом, так и на оперативных уровнях», — отмечает Telegram-канал «Милитарист».

Президент Владимир Путин отмечал, что власти Украины резко «осмелели», после того как ВС РФ отошли от границ Киева в апреле 2022 года в порядке «жеста доброй воли». Когда Армия России занимала позиции на окраинах украинской столицы, президент Владимир Зеленский и его администрация активно вели переговоры о прекращении конфликта с Россией.

Источники украинского Telegram-канала «Легитимный» утверждают, что в 2026 году ВС РФ могут вновь взять Киев в осаду, чтобы заставить Зеленского принять российские условия. По версии канала, в этом помогут новые российские танки.

«В первой половине 2026 года русские хотят пустить в наступление „танковый кулак“, состоящий в основном из танков Т-90, T-80БВМ и Т-72 с установленной на них новой активной защитой „Арена-М“ русской разработки. Также на танках будет установлена новая РЛС для обнаружения дронов. Это будет показательное контрнаступление с большим прорывом обороны ВСУ», — утверждают источники.

Предположительно, «танковый кулак» ударит на новом направлении: им может стать север Сумской области, откуда расстояние до Киева составляет около 300 км.

«Появление танков с такой защитой от дронов может кардинально изменить ход событий и дать ВС РФ преимущество», — считает «Легитимный».

По версии ряда Telegram-каналов, формирование плацдарма в Сумской области является подготовкой к ожидаемому прорыву на Киев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

