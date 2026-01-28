Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 17:12

Россия готовит новый удар «Орешником»? Что станет целью, подробности

«Орешник» в представлении ИИ «Орешник» в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Россия может в ближайшее время нанести новый удар «Орешником» в рамках мощнейшей атаки на Киев, утверждают украинские каналы. Что станет целью атаки, какие известны подробности?

Что известно о подготовке удара по Киеву, когда он будет

Украинские мониторинговые Telegram-каналы утверждают, что по состоянию на 28 января Россия может готовить одну из самых мощных массированных атак на Киев, энергетику и газовые объекты Украины. Предположительно, в ходе этой атаки ВС РФ намерены вновь применить новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник».

Военные блогеры отмечают: с начала января 2026 года армия России провела тщательную разведку объектов в Киевской, Житомирской, Львовской областях, а также в столице Украины. По их версии, атака может произойти в два этапа в разные дни. На первом этапе якобы будет нанесен удар по Киеву.

В ходе этого удара будут использованы баллистические ракеты «Искандер-М», крылатые ракеты Х-22, Х-59/69 и «Искандер-К», а также гиперзвуковые «Кинжалы». При этом важную роль в ходе воздушного удара будут играть российские беспилотники: «Герани» различных моделей, «Герберы» и «Италмас».

«Вызывает беспокойство количество крылатых ракет, средств поражения, которых у ВС РФ накопилось в значительных объемах», — подчеркивают аналитики противника.

На втором этапе ожидаются массированные удары по крупным объектам энергетической и газовой инфраструктуре на западе Украины.

Кроме того, на Украине был объявлен «красный» уровень боевой готовности на 48 часов из-за вероятного применения БРСД «Орешник» с полигона Капустин Яр.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ОТРК «Искандер-М» ВС РФ ОТРК «Искандер-М» ВС РФ Фото: MOD Russia/Global Look Press

Что станет целью ВС РФ в ходе нового масштабного удара по целям на Украине

В разговорах со СМИ украинские военные эксперты указывают, что БПЛА-разведчики ВС РФ в последние дни очень активно сканируют Киев и западные регионы Украины.

Так, Telegram-канал «Герань цветущая» отмечал, что в ночь на 27 января БПЛА-разведчик нового типа «провисел» над Киевом 4,5 часа. БПЛА, вероятно, был оснащен терминалом Starlink, который позволяет ему передавать изображение в режиме реального времени. До этого 22 января несколько БПЛА много часов висели над Житомиром и Луцком. Украинской ПВО не удалось их сбить.

«Подготовка к энергетическому коллапсу на Украине продолжается», — отмечает «Герань цветущая».

Того же мнения придерживаются украинские военные эксперты и обозреватели. Они отмечают, что дроны ВС РФ появляются раньше, чем сработает сигнал воздушной тревоги, каким-то способом обходя систему ПВО.

Военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV констатировал, что целью удара ВС РФ будет критическая инфраструктура Украины.

«Сейчас у нас уверенный рост температуры. Но уже через несколько дней обещают нам синоптики похолодание. И перед этим противник хочет сделать еще один массированный удар, чтобы усложнить ситуацию в энергетике, которая и без того очень сложная. Так что идет подготовка к массированному удару, и его надо ожидать в ближайшие дни», — заявил Попович.

В начале января военный эксперт украинских СМИ, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак предупреждал, что в 2026 году Россия может резко нарастить масштаб ударов по целям на Украине. Уже в I квартале ВС РФ могут запускать до 5 тыс. БПЛА в месяц.

Президент Владимир Зеленский ранее утверждал, что якобы Россия готовится нанести удар по атомным электростанциям Украины. В Минобороны РФ ранее подчеркивали, что Россия не бьет по атомным объектам, соблюдая международные правила.

Как отмечает Telegram-канал LOSTARMOUR, именно благодаря Ровенской и Хмельницкой АЭС западные области Украины получают электроэнергию по 16–18 часов в сутки (в то время как в других регионах свет дают на 3–8 часов). После нового удара ситуация может измениться.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Оператор БПЛА ВС РФ Оператор БПЛА ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

