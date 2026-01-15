На Западе оценили значение конфликта Зеленского и Кличко WP: спор Зеленского и Кличко вскрыл политическую нестабильность на Украине

Продолжающийся конфликт президента Украины Владимира Зеленского и мэра Киева Виталия Кличко указывает на политическую нестабильность на Украине, пишет Washington Post. По мнению обозревателей, офис президента при этом пытается набрать очки на фоне недавнего коррупционного скандала.

Словесная война подчеркивает политическую нестабильность в стране, пока администрация Зеленского, ослабленная обвинениями в коррупции, кажется, старается набрать очков против своих политических оппонентов, — пишет газета.

Ранее Зеленский в своем видеообращении заявил, что ситуация с энергоснабжением в Киеве наиболее тяжелая. Он также привел в пример другие города и раскритиковал мэрию за недостаточную интенсивность действий. В ответ Кличко напомнил, что ранее его уже критиковали за честное предупреждение киевлян о необходимости на время покинуть город. По его словам, ему «все равно на какие-то рейтинги и призрачные выборы».

До этого Кличко предупреждал, что более 1 тыс. домов в украинской столице остаются без теплоснабжения. В остальных домах подача теплоносителя была восстановлена. Всего была нарушена работа 6 тыс. многоквартирных домов.