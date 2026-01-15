Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 02:09

Между Зеленским и Кличко пробежала «черная кошка» из-за блэкаута

Заочная перепалка произошла между Зеленским и Кличко из-за блэкаута в Киеве

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
На фоне острейшего энергетического кризиса в Киеве разгорелся публичный конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром города Виталием Кличко. В своем видеообращении глава страны заявил, что ситуация с энергоснабжением в Киеве наиболее тяжелая, и раскритиковал местные власти за недостаточную интенсивность действий.

Какой «интенсивности» в работе в Киеве при чрезвычайной ситуации Зеленский не видит? — отреагировал Кличко в своем Telegram-канале, добавив, что получает «сплошной хейт» в свой адрес.

Мэр напомнил, что ранее его уже критиковали за честное предупреждение киевлян о необходимости на время покинуть город. По его словам, ему «все равно на какие-то рейтинги и призрачные выборы».

Конфликт вышел на новый уровень, когда депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала отстранить от должностей как самого Кличко, так и главу столичной военной администрации Тимура Ткаченко, назначенного Зеленским. По ее словам, оба чиновника «только бьются лбами», не принося пользы городу.

Противостояние между Зеленским и Кличко имеет давнюю историю. По информации источников, президент пытается сместить мэра, а тот обвиняет центральную власть в давлении на местное самоуправление.

Ранее Зеленский заявил, что на Украине введут режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Он написал, что новый министр энергетики Денис Шмыгаль будет руководить работами «по поддержке людей и общин в таких условиях».

Владимир Зеленский
Виталий Кличко
перепалка
кризисы
