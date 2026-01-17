Наш ответ Маску: Россия запустит свой Starlink? Что такое спутник «Зоркий»

СМИ назвали спутник «Зоркий» аналогом американского Starlink. На что он способен, когда у России появится собственный спутниковый интернет, что говорят в Роскосмосе?

Что за аналог Starlink создают в России

17 января российские СМИ со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Баканова объявили, что в 2026 году в России начнется производство «русского аналога Starlink» — спутника «Зоркий». По данным СМИ, массовый выпуск «Зорких» начнется в 2026 году, а к 2027 году на орбите планируется развернуть более 300 аппаратов. Журналисты неверно истолковали слова главы госкорпорации.

Starlink — американская система спутниковой связи, созданная компанией миллиардера Илона Маска. В рамках своей программы компания вывела на орбиту более 9400 коммуникационных спутников, которые способны поддерживать постоянный контакт с терминалами на Земле, обеспечивая доступ к сети Интернет.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что такое на самом деле система «Зоркий», зачем она нужна

Пресс-служба Роскосмоса немедленно опровергла утверждения СМИ о том, что спутник «Зоркий» назвали «аналогом Starlink».

«Спутник „Зоркий“ — это аппарат, который снимает поверхность из космоса и на базе этих съемок создаются цифровые карты, по которым потом передвигаются беспилотные аппараты. Также очень важно обеспечить связью все территории, которые не покрыты наземными сетями связи, и у нас как раз для этого сегодня представлена российская разработка, это терминал для широкополосного доступа в интернет из любой точки Земли. В этом году уже серийное изготовление будет», — рассказал Дмитрий Баканов корреспонденту Первого канала.

«ОрбиКрафт-Зоркий» был создан в 2020 году компанией «Спутникс». Он относится к классу компактных CubeSat и имеет массу всего 8,5 кг, но при этом несет камеру-телескоп от НПО «Лептон», способную снимать поверхность Земли с разрешением до 6,6 м на пиксель.

Какие еще масштабные спутниковые проекты реализуются в России

Ранее СМИ называли «российским аналогом Starlink» систему связи «Рассвет» от компании «Бюро 1440» (входит в группу «ИКС Холдинг»). В 2023 и 2024 годах были запущены первые шесть спутников «Рассвет-1» и «Рассвет-2».

Баканов ранее указывал, что серийное развертывание системы «Рассвет» должно было начаться в декабре 2025 года. На первом этапе планировалось вывести на орбиту 350 спутников, а на втором — довести их количество до 900 к 2035 году. Сейчас начало коммерческой эксплуатации программы перенесено на 2027 год, к этому моменту группировка из 288 спутников должна обеспечить глобальное покрытие.

Спутник «Зоркий-2М» Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Разработчики рассчитывают достичь скорости передачи данных 1 Гб/сек на абонентский терминал по международному стандарту космической связи 5G NTN. Система будет иметь глобальный охват и низкую задержку сигнала, что должно позволить устанавливать видеосвязь в режиме реального времени в любой точке земного шара. В первую очередь «Рассвет» будет работать в регионах, где доступ к качественной связи сейчас ограничен: в Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктике.

«Рассвет» существенно отличается от Starlink: прежде всего высотой орбиты (800 км против 550 км) и мощностью связи. Вероятно, российские аппараты смогут служить дольше, поскольку их меньше замедляет воздействие атмосферы. Кроме того, в инфраструктуре «Рассвета» с самого начала ключевую роль играет межспутниковая лазерная связь (собственная разработка «Бюро 1440»), которая пока только внедряется в Starlink — в безвоздушном пространстве спутники на высокой скорости обмениваются информацией по лазеру, при этом передача информации на Землю играет роль «связи последней мили».

