Почему не работает WhatsApp 17 января: где сбои в России, сроки блокировки

Почему не работает WhatsApp 17 января: где сбои в России, сроки блокировки

Сегодня, 17 января, во многих регионах России не работает WhatsApp. Что известно, где сбои, каковы сроки блокировки, в чем причины ограничений?

Где в России не работает WhatsApp 17 января

В субботу, 17 января, жалобы на WhatsApp поступают из десятков регионов. Пользователи пишут, что не приходят оповещения, не работают звонки, не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео. Проблемы наблюдаются на любых устройствах. В отдельных случаях юзеры полностью теряют доступ к WhatsApp.

На мониторинговом сайте «Сбой.рф» насчитывается более трех десятков жалоб на мессенджер за сутки. Обращения поступают из Нижегородской, Свердловской, Оренбургской областей, Москвы, Тюмени — по 15%, Ульяновской области, Дагестана, Краснодарского края — по 8%.

На сайте Downdetector.su также оставляют жалобы на WhatsApp — за сутки насчитывается более 60 обращений. Пользователи столкнулись с проблемами в Липецкой области. Сообщается о проблемах с оповещениями (62%), сбоях мобильного приложения (22%), сайта, личного кабинета, общем сбое (по 5%).

Почему не работает WhatsApp 17 января, сроки блокировки

Роскомнадзор несколько месяцев последовательно ограничивает работу WhatsApp, потому что компания игнорирует российские законы. Регулятор подчеркнул, что если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован.

15 января в РКН прокомментировали ситуацию вокруг WhatsApp — там уточнили, что не видят оснований для снятия ограничений с мессенджера.

WhatsApp может быть окончательно заблокирован в России в текущем году, заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Он пояснил, что ограничения связаны с принадлежностью мессенджера компании Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

«Такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованны», — подчеркнул Свинцов.

Ранее парламентарий предположил, что на блокировку WhatsApp уйдет около двух месяцев после наступления 2026 года.

WhatsApp «придется закрывать», если он вновь проигнорирует официальное предупреждение Роскомнадзора, считает экс-премьер РФ, глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

По словам президента России Владимира Путина, «действия по замедлению, по скоростям и так далее» были необходимы, потому что политическое руководство стран, в которых зарегистрированы WhatsApp и другие недружественные платформы, не дает им возможности соблюдать российские законы.

«Этим и были вызваны соответствующие [ограничительные] действия. <...> Нужно ли было это делать? Конечно», — сказал Путин.

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев раскритиковал WhatsApp за отказ соблюдать российское законодательство и предрек скорую блокировку мессенджера в России.

«WhatsApp решил не сотрудничать с российскими властями, поэтому будет задушен», — считает Лебедев.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский усомнился, что WhatsApp разблокируют в России. По его словам, скорее всего, в этой ситуации не будет особых изменений.

«Если все будет продолжаться в том же духе, а все будет продолжаться в том же духе, то перспективы корректной работы WhatsApp стремятся к нулю», — сказал Боярский.

Читайте также:

Российский «убийца HIMARS» и бунт украинцев: новости СВО к утру 17 января

Ликвидация ВСУ в ДНР, удары по технике: успехи ВС РФ к утру 17 января

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 января