17 января 2026 в 05:18

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 января

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 17 января?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 17 января

Telegram-канал SHOT сообщил, что ночью в небе над Сочи и Туапсе прогремело около 10 мощных взрывов. По версии канала, ПВО сбивает украинские БПЛА. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Как пишет SHOT, местные жители услышали гулкие звуки и увидели вспышки со стороны Черного моря. По информации канала, в ответ на угрозу в Сочи были включены сирены воздушной тревоги.

Кроме того, в Севастополе ввели режим воздушной тревоги, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. Он призвал жителей проявить бдительность и следовать официальным инструкциям.

Также в период с 18:00 по 23:00 мск силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. Больше всего дронов было сбито в небе над Белгородской областью — 16 целей.

«С 18:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 16 — над территорией Белгородской области, пять — над территорией Курской области, один — над территорией Республики Крым, один — над акваторией Черного моря», — сказано в публикации.

ВСУ в период установившихся морозов бьют по энергетической инфраструктуре Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, которые приводит РИА Новости, украинские солдаты буквально «осатанели».

«Обстрелов не стало меньше, наоборот, противник сатанеет, бьет по инфраструктуре. У нас в регионе сильные морозы, поэтому бьет по инфраструктуре: по тепловым станциям, по подстанциям, энергетике», — отметил он.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В 02:21 мск Telegram-канал SHOT рассказал о прогремевших в Рязани взрывах, беспилотник, по версии канала, врезался в верхние этажи жилой многоэтажки на юго-западе города.

Как пишет SHOT, повреждения получили четыре квартиры, автомобили посекло. По сообщению канала, в небе были слышны звуки моторов, по БПЛА работали российские средства ПВО.

В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Telegram-канал SHOT также сообщил, что в районе Воронежа прогремело не менее пяти мощных взрывов. По версии канала, система противовоздушной обороны сбивает вражеские дроны. Минобороны РФ и местные власти ситуацию не комментировали.

Жители сообщили SHOT о хлопках в Новой Усмани, Семилуках и Лисках. Как сообщает канал, от грохота в некоторых районах сработали автомобильные сигнализации.

Кроме того, в небе над Курском сработала система противовоздушной обороны, сообщила пресс-служба оперштаба региона. Граждан предупредили о возможных угрозах атаки БПЛА и просили не подходить к окнам.

«В Курском небе работает ПВО! Отойдите от окон! Будьте бдительны! Напоминаем, в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА и авиационная опасность!» — говорится в сообщении.

Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

