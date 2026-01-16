Очевидцы сообщили о прогремевшей серии взрывов над Воронежем SHOT: в пригороде Воронежа прозвучало не менее пяти взрывов, ПВО сбивает дроны

Telegram-канал SHOT сообщил, что в районе Воронежа прогремело не менее пяти мощных взрывов. По версии канала, система противовоздушной обороны сбивает вражеские дроны. Минобороны РФ и местные власти ситуацию не комментировали.

Жители сообщили SHOT о хлопках в Новой Усмани, Семилуках и Лисках. Как сообщает канал, от грохота в некоторых районах сработали автомобильные сигнализации.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь опубликовал жуткие кадры последствий атаки украинских БПЛА на регион. ВСУ атаковали Ростов-на-Дону, предположительно, беспилотниками типа FP-1. Эти дроны длиной 3,5 метра способны пролетать до 1200 километров.

Ранее ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре на территории ЛНР. Атака была осуществлена с помощью беспилотников самолетного типа, что привело к возгоранию на энергообъекте и отключению электричества в ряде населенных пунктов.

Кроме того, сразу четыре района Курской области остались без электроснабжения после удара беспилотного летательного аппарата. По словам Хинштейна, целью атаки стал энергетический объект в Хомутовском районе.